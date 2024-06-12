KoopBank Basketbol oyuncularına mesaj attı, yeni kulüp kuracağız!
İşte alt yapı gruplarına yapılan açıklama;
Bilgilendirme: Dün Spor Dairesine yaptığımiz başvuru ile federasyonun tüm kararlarina(altyapilar dahil) itiraz ettik. Hukukcular olumlu sonuc alinacağından ümitli. Ordan 20 gün icinde sonuç alıp kaldiğımiz yerden devam edebiliriz. Bu arada B plani olarak da yeni bir kulüp tescili için de çalısmalarımız başladı. Eylül ya 1 kulip ya da 2 kulüp ile birlikte liglerde yer alabiliriz.
NE OLMUŞTU?
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