Ligden çekilen KOOP SPOR Basketbol Liglerinden ihraç edildi!

Federasyon bu sabah yayınladığı açıklamada Koopspor’u federasyon tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde liglerden 1 yıl süre ile liglerden ihraç edildiğini açıkladı.

Yalkut, Güven ve Kuyan, Disiplin Kuruluna sevk etti

Basketbol Federasyonu ayrıca Koopspor Başkanı Talat Yalkut, antrenör Emrah Güven ve takım menejeri Tayfun Kuyan’ı Disiplin Kuruluna sevk etti.

Talat Yalkut, Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın federasyonu küçük düşürücü açıklamalarından dolayı Disiplin Kuruluna sevk etti.

KOOP SPOR alınan kararla 2024-2025 sezonunda kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde Basketbol Liglerine katılamayacak.

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