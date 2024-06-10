  • BIST 10056.87
  • Altın 2393.015
  • Dolar 32.401
  • Euro 34.9108
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Ligden çekilen KOOP SPOR Basketbol Liglerinden ihraç edildi!

» »
Ligden çekilen KOOP SPOR Basketbol Liglerinden ihraç edildi!
Ligden çekilen KOOP SPOR Basketbol Liglerinden ihraç edildi!

Ligden çekilen KOOP SPOR Basketbol Liglerinden ihraç edildi!

koop_ceza.pngkoop_ceza2.png

Federasyon bu sabah yayınladığı açıklamada Koopspor’u federasyon tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde liglerden 1 yıl süre ile liglerden ihraç edildiğini açıkladı.

Yalkut, Güven ve Kuyan, Disiplin Kuruluna sevk etti
Basketbol Federasyonu ayrıca Koopspor Başkanı Talat Yalkut, antrenör Emrah Güven ve takım menejeri Tayfun Kuyan’ı Disiplin Kuruluna sevk etti.
Talat Yalkut, Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın federasyonu küçük düşürücü açıklamalarından dolayı Disiplin Kuruluna sevk etti.

KOOP SPOR alınan kararla 2024-2025 sezonunda kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde Basketbol  Liglerine katılamayacak.

 

İLGİLİ HABER: Koopspor 1 yıl liglerden ihraç edildi

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbolda Çetinkaya ve ASB'den yeni salon girişimi07 Haziran 2024 Cuma 11:33
  • Basketbol Kadınlar Ligi'nde Levent yeniden lider04 Haziran 2024 Salı 09:22
  • Caesar Larnaka GB Koçu Kasap: Play off serisine lider girmek istiyoruz02 Haziran 2024 Pazar 18:22
  • Basketbol'da bu hafta 13 müsabaka oynanacak02 Haziran 2024 Pazar 11:02
  • Özen Güneralp: Hedefimiz Final oynayıp kupaya uzanmak30 Mayıs 2024 Perşembe 10:45
  • Erten Gazi,  Türkiye Milli takımına çağrıldı29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:54
  • Basketbol Büyük Erkek Ligine yeni takım: ADA SPOR29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:00
  • Ergin Ataman'dan Avrupa'da 6. kupa27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:03
  • U 20’de kıran kırana mücadele27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:14
  • Kadinlar Ligi’nde zirve Levent’in27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti