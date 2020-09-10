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Koronavirüs sonrası bu belirtiler kalabiliyor: 15 semptoma dikkat!

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Koronavirüs sonrası bu belirtiler kalabiliyor: 15 semptoma dikkat!
Koronavirüs sonrası bu belirtiler kalabiliyor: 15 semptoma dikkat!

Bilim insanları, koronavirüs yenen hastaların aylar sonra bile yorgunluk, tat ve koku kaybı, baş ağrısı gibi semptomlardan etkilendiği ve bu kişilerin sayısının her geçen gün arttığını açıkladı. İşte 2020'nin başında dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün yan etkileri..

Yeni tip koronavirüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli Covid" olarak adlandırılıyor. Koronavirüsün (Covid-19) küresel ölüm oranı hala artıyor ve uzmanlar virüsün yan etkilerini anlamak için çabalıyor.

Yakın zamanda ABD’de yapılan bir araştırma, virüs nedeniyle hastaneye başvuran hastaların yüzde 75'inin devam eden sorunlarla karşılaşmaya devam ettiğini ortaya çıkardı. King's College London'daki uzmanlar, 60 bin kadar hastanın üç aydır hala çeşitli semptomlar yaşadığını belirtti.

Uzmanlar, 2020’in başında dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüsün yan etkileri de dahil olmak, hastalık hakkında çok fazla araştırılacak konu olduğunu açıkladı.

The Sun'a konuşan Doktor Ben Littlewood-Hillsdon, Covid-19'un neden uzun süren bir hastalık olduğunun henüz anlaşılamadığını söyledi. “Uzun Covid "in resmi bir tıbbi terim olmadığını, ancak semptomları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi olarak tanınan iki haftalık semptom süresinden daha uzun süre devam eden kişileri tanımlamak için konuşma dilinde kullanılan bir terim olduğunu açıkladı.

KORONAVİRÜSÜN UZUN SÜRELİ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

1. Saç Dökülmesi 

2. İshal

3. Yorgunluk

4. Göğüs Ağrısı

5. Uykusuzluk

6. Halüsinasyon Görme

7. Ayak Parmaklarında Bezeler

8. Üşüme Ve Titreme

9. Ruh Ve Sinir Hastalıkları

10. Bilişsel Sorunlar

11. Solunum Sorunları

12. Kas Ve Vücut Ağrıları

13. Kalbin Dakikada 100’den Fazla Atması (Taşikardi)

14. Kusma

15. Kalbin Atış Hızı Ve Ritmiyle İlgili Sorunlar (Aritmi)

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