Kral 3. Charles'ın kanser hastalığı Prens William için ne anlama geliyor?

Kraliyet ünvanları ve görevlerinden feragat eden Prens Harry, babasının teşhisi üzerine salı günü yaşadığı ABD'den İngiltere'ye döndü. Peki bu Harry ve abisi arasındaki buzları eritebilecek mi?

Babası Kral III. Charles'ın kanser tedavisi görmesi ve eşinin ameliyattan sonra iyileşmesi ile İngiltere Prensi William çarşamba günü kraliyet görevlerine geri dönecek.

Kralın pazartesi günü açıklanan kanser teşhisi ve Catherine'in karın ameliyatı, William'ın ağır bir kraliyet yükünü omuzlamasına neden oldu.

Charles'ın en büyük oğlu ve tahtın varisi olan 41 yaşındaki William, 16 Ocak'ta hastaneye kaldırılan eşi Galler Prensesi Kate ve üç çocuğuna bakmak için halka açık toplantılarını erteledi.

Ancak çarşamba günü görevine geri dönecek ve Londra'nın merkezinde Londra Hava Ambulansı'nın yıllık bağış toplama galasına katılmadan önce Windsor Kalesi'nde ödül dağıtacak.

Prensin ayrıca babası tedavi görürken bazı görevlerini de diğer kıdemli kraliyet üyeleri Prenses Anne ve Kraliçe Camilla ile birlikte üstlenmesi bekleniyor.

Kral 3. Charles (sağda) tahta çıkarkenAP Photo

Kral Charles'ın hastalığı Prens William için ne anlama geliyor?

Britanya halkı, artık resmi görevleri ile birlikte aile sorumluluklarını sürdürmenin çifte yüküyle karşı karşıya olduğunu belirttikleri William'a sempatilerini dile getirdi.

Kralın Londra'daki evlerinden biri olan Buckingham Sarayı'nın önünde AFP'ye konuşan emekli Sue Hazell, "Karısının durumu şu anda kötü olduğu için zor bir işi var, bu da zavallı William'ın üzerinde ek bir baskı oluşturuyor, ancak eminim ki o bu durumun üstesinden gelecektir" dedi.

Kensington Sarayı ofisi, Kate'in en az 31 Mart'a kadar istirahat etmesinin beklendiğini açıkladı.

Yetkililer, kanserle bağlantılı olmadığını söylemek dışında Kate'in ameliyatının ayrıntılarını vermedi.

44 yaşındaki girişimci Kanadalı turist Sarah Paterson, büyükbabası ve büyükannesinin ölümlerinin yanı sıra babası ve eşinin yaşadığı sağlık sorunları göz önüne alındığında William'ın "zor bir durumda" olması gerektiğini söyledi.

Ancak William'ın iyi bir vekil olacağından "yüzde 1000" emin olduğunu belirterek "Muhtemelen umduğundan daha kısa sürede kral olacağını düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kral Charles, kişisel sağlık sorunları konusunda son derece ketum olmasıyla tanınan bir aile için gelenekten koparak, durumu konusunda açık davrandığı için övgü topladı.

22 yaşındaki İtalyan turist Giacomo Lanza "Sorunları hakkında bu şekilde konuşan birinin olması harika bir imaj" dedi.

Prens Harry Buckingham Sarayı'na geri döner mi?

Duyurudan kısa bir süre sonra Clarence House'taki evinden ayrılarak doğu İngiltere'deki taşra mülkü Sandringham'a doğru yola çıkan Kral Charles rahat görünüyordu.

Fakat yine de kraliyet ünvanları ve görevlerinden feragat eden Prens Harry, babasının teşhisi üzerine salı günü yaşadığı ABD'den İngiltere'ye döndü.

Haber, Charles'ın saltanatının başlangıcını olumsuz etkileyen aile gerilimlerini iyileştirmek için bir katalizör görevi görebileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Ancak Harry ile ağabeyi William arasında 'çok derin' bir uçurum var.

Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Sussex Dükü olarak da bilinen Harry ile kraliyet ailesinin geri kalanı arasındaki anlaşmazlığı "çok derin" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz yıl hem babası hem de erkek kardeşiyle gergin bir ilişki yaşayan Prens Harry, salı günü Kral ile bir araya geldi.

Harry'nin tam ziyaretinin ne kadar süreceği belli değil ancak kralla görüşmenin çok kısa sürdüğü yönünde haberler çıktı