  • BIST 1.417,700
  • Altın 528,79
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Kredi kartı borçları tüm zamanların en yükseğinde

» »
Kredi kartı borçları tüm zamanların en yükseğinde
Kredi kartı borçları tüm zamanların en yükseğinde

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Ağustos 2021 itibarıyla bireysel krediler ve kredi kartı borçları 7 milyar 858 milyon 705 bin Türk Lirası düzeyine ulaştı.

Bankaların KKTC Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre, Ağustos 2020’de 7 milyar 173 milyon 588 bin TL olan brüt bireysel borçlar, Ağustos 2021 sonuna kadarki bir yıllık sürede yüzde 9,5 oranında arttı.

Veriler söz konusu borcun 331 milyon 663 bin 971 TL’lik kısmı ödenemeyip mahkemelik olan Tahsili Gecikmiş Alacaklar’dan oluştuğunu gösteriyor.

KKTC Merkez Bankası Sektör Kredileri’ne göre, Ağustos 2021 itibarıyla 7 milyar 858 milyon TL’lik ‘Bireysel Krediler ve Kredi Kartı Borçlarının’ 4 milyar 411 milyon TL’lik kısmını ‘diğer ferdi krediler’ oluşturdu.

Geriye kalan kredilerin 2 milyar 163 milyonu ‘konut kredileri’, 365 milyonu ‘otomobil kredileri’, 917 milyonu da ‘kredi kartı’ borçları olarak kayıtlara geçti.

KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi kayıtları Ağustos 2020 ile Ağustos 2021 arasındaki dönemde kredi kartı borçlarının yüzde 42,5 oranında arttığını gösteriyor.

Ağustos 2020’de 644 milyon 45 bin TL düzeyinde olan kredi kartı borçları Ağustos 2021’de 917 milyon 718 bin TL ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Sorumluluk bilinciyle göreve hazırız18 Ekim 2021 Pazartesi 16:31
  • İzel Seylani, “Teslimat” filmindeki rolüyle ikinci kez “En İyi Aktör” ödülünü kazandı18 Ekim 2021 Pazartesi 16:07
  • Armin Laschet hezimetin sorumluluğunu üstlendi18 Ekim 2021 Pazartesi 16:01
  • Gazi Akıncı: Zeytinyağında Kaliteyi Artırmalıyız18 Ekim 2021 Pazartesi 15:02
  • Ünlü kozmetik markaları tanıtıldı18 Ekim 2021 Pazartesi 14:31
  • Kutlay Erk CTP görevlendirirse LTB'nin Başkan adayı olacak!18 Ekim 2021 Pazartesi 14:25
  • Çocuklarınızla kişilik özelliklerine uygun iletişim kurun!18 Ekim 2021 Pazartesi 14:14
  • Bakan Oğuz’a nezaket ziyareti18 Ekim 2021 Pazartesi 14:06
  • Saatler ne zaman geri alınacak?18 Ekim 2021 Pazartesi 14:00
  • Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den aşı müjdesi18 Ekim 2021 Pazartesi 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti