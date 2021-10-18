Kredi kartı borçları tüm zamanların en yükseğinde

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Ağustos 2021 itibarıyla bireysel krediler ve kredi kartı borçları 7 milyar 858 milyon 705 bin Türk Lirası düzeyine ulaştı.

Bankaların KKTC Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre, Ağustos 2020’de 7 milyar 173 milyon 588 bin TL olan brüt bireysel borçlar, Ağustos 2021 sonuna kadarki bir yıllık sürede yüzde 9,5 oranında arttı.

Veriler söz konusu borcun 331 milyon 663 bin 971 TL’lik kısmı ödenemeyip mahkemelik olan Tahsili Gecikmiş Alacaklar’dan oluştuğunu gösteriyor.

KKTC Merkez Bankası Sektör Kredileri’ne göre, Ağustos 2021 itibarıyla 7 milyar 858 milyon TL’lik ‘Bireysel Krediler ve Kredi Kartı Borçlarının’ 4 milyar 411 milyon TL’lik kısmını ‘diğer ferdi krediler’ oluşturdu.

Geriye kalan kredilerin 2 milyar 163 milyonu ‘konut kredileri’, 365 milyonu ‘otomobil kredileri’, 917 milyonu da ‘kredi kartı’ borçları olarak kayıtlara geçti.

KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi kayıtları Ağustos 2020 ile Ağustos 2021 arasındaki dönemde kredi kartı borçlarının yüzde 42,5 oranında arttığını gösteriyor.

Ağustos 2020’de 644 milyon 45 bin TL düzeyinde olan kredi kartı borçları Ağustos 2021’de 917 milyon 718 bin TL ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı.