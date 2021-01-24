KTOEÖS, Covid-19 ile ilgili alınan son tedbirleri eleştirdi

(KTOEÖS), Covid-19 ile ilgili alınan son tedbirleri eleştirerek, “Bazı çevreleri rahatsız etmeme cabasıyla alınan kararlar, çare olmak yerine toplumu tam bir kaos ortamına doğru götürdü” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Covid-19 ile ilgili alınan son tedbirleri eleştirerek, “Bazı çevreleri rahatsız etmeme cabasıyla alınan kararlar, çare olmak yerine toplumu tam bir kaos ortamına doğru götürdü” değerlendirmesinde bulundu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yazılı açıklamasında, karantinasız girişlerle, istisnalarla toplumun uçurumun kenarına getirildiğini, idare etme niyetiyle, günübirlik değişken kararlarla durumun bir türlü toparlanamadığını savundu. Gökçebel, “Ekonomiyi canlandıracağını söyleyenler, bulaş nedeniyle iç piyasanın tepetaklak olmasını sağlamışlardır. Bugün ölümlerle karşı karşıyayız ama yanlışlar, beceriksizlikler aynen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bilimde, bilimsel yöntemlerde uzlaşı, idare etme mantığı olmayacağı Kıbrıs Türk toplumuna ağır bedeller ödetildikten sonra mı öğrenilecek?” sorusunu yönelten Gökçebel, günlerdir yazılı ve sözlü her vesileyle hükümeti, Sağlık Bakanını ve Eğitim Bakanı’nı uyardıklarını ancak mantıktan, bilimden çok bazı çevreleri memnun etme siyasetinin devam ettirildiğimi savundu.

Gökçebel, açılamayan pandemi hastanesi ve eksikliklerle birlikte toplum sağlığının, güvenliğinin gittikçe daha da tehdit edilir hale getirildiğini endişeyle izlediklerini ifade etti.

Tahir Gökçebel, olağanüstü bir durumdan geçildiğini, eğitime ara verildiğini ancak tüm uyarılarına rağmen haftalarca hiçbir hazırlık, çalışma yapılmadığını, son güne kadar kararsızca ortalıkta dolaşılıp son gün alınan kararla okullar, öğretmenler ve velilerin kaosa sürüklendiğini iddia etti.

Gökçebel açıklamasında şu soruları yöneltti:

“Okullar yüz yüze eğitime devam ederken yaşanan belirsizlik, uygulama farklılıkları, panik, müdahalesizlik, kaos ortadayken ve bu kadar gün geçmişken, bulaş temas protokolü nerede? Risk grubunda olan öğretmen, eğitim çalışanları, öğrencilerin aşılama sırası veya plani nedir? Bulaş bu kadar artmışken hala daha okullarda sistemli, düzenli, random üsülü PCR test uygulaması yapılmamaktadır. Verilerden mi korkulmaktadır? Çocukların eşit eğitim hakkı için yapılması gereken çalışmaları yapmayan ( kaç çocuğun uzaktan eğitime erişemediğini dahi tespit etmeyen, uzaktan eğitim hazırlıklarını yapmayan...) Eğitim Bakanlığı, Girne- Lapta bölgesi okulları kapatılacak, bu bölgeden giden öğretmen ve öğrenciler okullarına gitmeyecek kararını hangi̇ mantik ve amaçla almıştır? Söz konusu bölge dışına giden yüzlerce öğrencinin, öğretmen, çalışan olduğunun farkında değil misiniz? Bu okullarda oluşacak kaosla ne yüz yüze, ne on-line yapılamayacağı aşikarken tri̇bünlere mi̇ oynanmiştir? Alınan karardan sonra artacak eşi̇tsi̇zli̇klerle mi seçmeci-elemeci sınavlar yapılacaktır? Bu gidişle çocuklara eşit ölçme-değerlendirme yapamayacağınızın, karne veremeyeceğinizin farkında mısınız?”

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler adına,hükümeti ve Eğitim Bakanlığını bir kez daha uyardıklarını belirten Gökçebel, hükümetin toplum sağlığını ve güvenliğini üç tane zengine sattığını, tüm uyarılara rağmen eğitim eşitsizliklerini ortadan giderecek hiçbir önlem almadığını öne sürdü.

Hükümete “ Ne uzaktan eğitime hazırsınız, ne yüz yüze eğitimi yapmaktasınız. Aldığınız kararlarla ölümleri başlattınız” iddiasında bulunan Gökçebel, ekonomiyi korumak adına alınan kararların ekonomiye hiçbir katkı sağlamadığını, üç tane patronu korumak adına bütün toplumun işinin, gelirinin, sağlığının kaybettirildiğini, yüz yüze eğitimin heba edildiğini savundu.



Gökçebel, “Bundan çıkış mümkündür. Akla, bilime, topluma kulak verin. Bu şartlarda dahi katkıkoymaya hazırız. Ancak hatalarda ısrar ederseniz çok daha vahim sonuçlara sebep olacaksınız.” ifadelerni kullandı.