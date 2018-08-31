KTTO Başkanı Deniz, “Fedakârlık Zamanı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, bugün (31 Ağustos 2018, Cuma) Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayınlanan “2’YE 1” programında Aziz Karaaziz ve Damla Soyalp’ın konuğu oldu. Ülke gündeminin değerlendirildiği programda Başkan Deniz, “Zaman, fedakârlık zamanıdır” dedi.

Saat 12:00’de başlayan ve yaklaşık bir saat devam eden programda, Türk Lirası’nın döviz karşısında devam eden değer kaybı, sendika ve sivil toplum örgütlerinin eylem kararları, hükümetin aldığı tedbirler ve raflardaki fiyat artışları konuşuldu.

Gelinen noktada krizin fırsata dönüştürülmesi için artık geç kalındığını söyleyen KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Hükümete yılın ilk aylarında yaptığımız ziyaretlerimizde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanacağını öngörüp ifade etmiştik. Bu ziyarette hazırladığımız öneri listesini olarak Sayın Başbakanımız ve diğer bakanlarımıza sunduk. Ancak, bizler ne kadar çalışıp çözüm önerileri üretsek de, siyasi irade karşımıza çıkıyor. Hükümet çok daha erken tedbir almalı ve şeffaf olup, bunları halkla paylaşmalıydı. Bugün mazot ve elektriğe yapılan sürpriz zamlar, hükümet edenlere halkımızın güvenini zedeliyor” dedi.

Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ilişkin meclisin çalışması gerektiğini vurgulayan Deniz, “Verdiğimiz önerilerde, meclisin bu yaz çalışmasını öngördük çünkü zaman tatil yapma zamanı değildir. Ancak, hala daha meclisimiz tatildedir. Şu an olağanüstü bir durum varsa meclisimizin hemen göreve çağrılıp çalışması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğumuz günlerin siyasiler tarafından da bir afet olarak değerlendirildiğini vurgulayan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Her kesimden herkes bir doğal afet yaşandığını kabul ediyor. Öyle ise tek başımıza kurtulmanın yolunun olmadığı da görülmelidir. Eylemlerle bu sorunu çözmek yerine halk olarak birlikte hareket etmenin yolunu bulmalıyız. Zaman fedakârlık zamanıdır ve her kesim kendisine düşen fedakarlığı yapmazsa, hep birlikte kaybedeceğiz” şeklinde konuştu.

Raflardaki fiyat artışları konusunda ise, en etkili denetçinin tüketici olduğunu belirten Başkan Deniz, tüketicinin anormal fiyat artışı yapılan ürünleri satın almamalarını istedi.