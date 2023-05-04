  • BIST 4.568,51
  • Altın 1276.91
  • Dolar 19.4798
  • Euro 21.5586
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Kulak önündeki şişliklere dikkat!

» »
Ağız içini nemlendirmeyi, konuşmayı, yutmayı ve sindirimi kolaylaştıran tükürük bezlerinde de tümörler gelişebiliyor.
Kulak önündeki şişliklere dikkat!

Tükürük bezi tümörleri nadir oldukları için tanıda gecikmeler yaşanabiliyor. 40'a yakın çeşidi olan bu tümörlerin erken teşhisinin önemine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Güven Güvenç, bu konuda bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

Boyunda şişliklere de yol açabilir

Tükürük bezi tümörleri nadir oldukları için gözden kaçabilmekte ve tedavide gecikmeler yaşanabilmektedir. Vücudumuzda parotis olarak adlandırılan kulak önü tükürük bezi, çene altı tükürük bezi ve dil altı tükürük bezi olarak adlandırılan ana tükürük bezlerimiz ve ağız boşluğundan gırtlağa kadar yüzlerce minör tükürük bezimiz vardır. Tükürük bezi tümörleri en sık parotisten, daha az oranda da çene altı tükürük bezi ve diğer tükürük bezlerinden kaynaklanır. Parotisteki tümörlerin yüzde seksen kadarı iyi huyludur. Kulak önünde genellikle ağrısız ve giderek büyüyen bir şişlik olarak ortaya çıkar. Habis tümörlerde ise söz konusu şişliğe tümörün lenflere yayılmasından kaynaklı boyundaki şişlikler de eşlik edebilir.

Sebepleri nelerdir?

Tükürük bezi tümörlerinin oluşumunda radyasyona maruz kalma, genetik yatkınlık ve sigara kullanımı gibi faktörler rol oynar. Ancak çok çeşitliliği olan bu tümörlerin ortaya çıkmasında altta yatan sebep her zaman tespit edilememektedir.

Teşhisi kolay mıdır?

Muayene, ultrason ve MR gibi görüntüleme teknikleri yapıldıktan sonra ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanarak ön tanı konur. 40'a yakın çeşidi olan tükürük bezi tümörlerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin bazen yanıltıcı olabileceği ve kesin teşhisin ameliyatla çıkarılan parçanın incelenmesiyle konulabileceği akılda tutulmalıdır.

Kansere dönüşür mü?

Tükürük bezlerinin en sık rastlanan iyi huylu tümörü olan ‘pleomorfik adenom' ameliyatla çıkarılmadığı takdirde yıllar geçtikçe kansere dönüşme potansiyeline sahiptir. Bu sebeple erken tanı önemlidir. Tedavide iyi huylu tümörlerde cerrahi yeterli iken, kötü huylu olanlarda ışın tedavisi ve kemoterapi de kullanılabilmektedir.

Korkulan komplikasyon: Yüz felci

Parotisin içinden yüz siniri geçmektedir. Çene altı tükürük bezi ise dudak kenarına giden yüz siniri ile yakın komşuluk ilişkisi içindedir. Bu da yüz felci olasılığı nedeniyle bu tümörlerin cerrahisini sıkıntılı hale getirmektedir.

Cerrahide deneyim önemli

Tükürük bezi tümörü olan hastalar zaman zaman özellikle yüz felci olma korkusu nedeniyle ameliyata mesafeli olabilmekte, bu da tümörlerinin ilerlemesine yol açabilir. Ameliyatta yüz sinirini koruyucu yöntemler uygulanır. Ancak başarıdaki en önemli faktör cerrahın anatomi bilgisi ve deneyimidir. Unutulmamalıdır ki özellikle iyi huylu tümörlerin cerrahisinde deneyimli ellerde kalıcı yüz felci riski oldukça düşüktür.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Estetik cerrahlar, diğer branşlardaki hekimlerin estetik ameliyat yapmasını eleştirdi02 Mayıs 2023 Salı 16:17
  • Astım kontrolü için 10 tavsiye02 Mayıs 2023 Salı 11:57
  • ABD, Covid-19 aşı zorunluluğunu kaldırıyor02 Mayıs 2023 Salı 11:14
  • Bilim insanları, kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını buldu01 Mayıs 2023 Pazartesi 21:48
  • “Bu devri kitaplarından okuyan torunlardan bize sadece bir ‘Yuh’ çıkacak”01 Mayıs 2023 Pazartesi 19:14
  • Çocuklarda karaciğer yağlanmasına dikkat01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:53
  • Bilim insanları vejetaryen ve vegan diyetleri için uyardı01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:59
  • İnsan dışkısından üretilen bir hap kullanım için onay aldı30 Nisan 2023 Pazar 23:30
  • Covid-19 ile ilgili endişe yaratan araştırma30 Nisan 2023 Pazar 14:43
  • Obezite tarihe mi karışıyor: Kilo verenlerin görüntüleri heyecan yarattı29 Nisan 2023 Cumartesi 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti