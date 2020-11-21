  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Kumyalı’da feci kaza; 1 kişi hayatını kaybetti

» »
Kaza sonucunda NP 426 plakalı araç sürücüsü Hüseyin ÖZGÜVEN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan DV 485 plakalı araç sürücüsü Hasip BABİLİ ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.  
Kumyalı’da feci kaza; 1 kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:45 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolunun, Kumyalı 2. Kavşağı yakınlarında, Gazimağusa’da sakin Hüseyin ÖZGÜVEN (E-75), yönetimindeki NP 426 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeni Erenköy’de sakin Hasip BABİLİ (E-29) yönetimindeki DV 485 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucunda NP 426 plakalı araç sürücüsü Hüseyin ÖZGÜVEN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan DV 485 plakalı araç sürücüsü Hasip BABİLİ ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner: “Tüm siyasi partilerle sıkı bir diyalog içinde çalıştık; Son noktaya kadar uğraştık”21 Kasım 2020 Cumartesi 14:05
  • Tatar saat 17:00'de Erhürman'ı kabul edecek21 Kasım 2020 Cumartesi 13:48
  • Saner Tatar'a hükümet kurma görevini iade etti!21 Kasım 2020 Cumartesi 12:42
  • Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi Ziyaret Etti21 Kasım 2020 Cumartesi 12:41
  • Cumhurbaşkanı Tatar Ozanköy’de İncelemelerde Bulundu21 Kasım 2020 Cumartesi 12:36
  • Saner, Miroğlu Ülkemiz İçin Önemli Bir Değerdi.21 Kasım 2020 Cumartesi 11:51
  • SON DAKİKA HABERİ: Ersan Saner Cumhurbaşkanlığı'nda21 Kasım 2020 Cumartesi 11:44
  • Arıklı Denktaş ile görüştü.. Azınlık hükümeti olacak mı?21 Kasım 2020 Cumartesi 11:23
  • KTTO: “Doğal Afet Nedeniyle Zarar Gören Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun”21 Kasım 2020 Cumartesi 11:15
  • Saner gün boyunca hükümet kurmayı deneyecek!Denktaş ve Arıklı bir araya geldi21 Kasım 2020 Cumartesi 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti