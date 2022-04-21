Kur korumalı mevduat rakamı belli oldu

Kur korumalı TL mevduatta biriken para, 15 Nisan itibarıyla 756,6 milyar TL'ye ulaştı. Bir haftalık artış 28 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 15 Nisan tarihli bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre, kur korumalı TL mevduat (KKM) miktarı, 15 Nisan itibarıyla 756,6 milyar TL’ye yükseldi. Bir haftalık artış yaklaşık 28 milyar TL oldu.

Böylece toplam vadeli TL mevduat içinde KKM oranı yüzde yüzde 29,1’e yükseldi. Toplam mevduat içinde döviz ve altın mevduatın oranı ise yüzde 57,2 oldu. Döviz ve kur korumalı mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 69,6 oldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, 8 Nisan 2022 tarihine kadar vadesi dolan hesaplara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 13,2 milyar TL, Merkez Bankası tarafından 1,6 milyar TL'lik kur farkı ödemesi gerçekleştirildiği açıklamıştı.

Öte yandan, bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi de 15 Nisan itibarıyla 5 trilyon 525 milyar TL’ye yükseldi. Enflasyon yüzde 61 iken yaklaşık yüzde 21 faizle kredi verilmesi nedeniyle ticari kredilerde hızlı artış devam etti.