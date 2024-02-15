Lavabo Kaynak Çalışmasında Patlama: Haspolat'ta Bir İşçi Yaralandı

Haspolat'ta İş Kazası: Lavabo Kaynak Çalışması Sırasında Patlama, Bir İşçi Yaralandı

14 Şubat 2024 tarihinde, Haspolat'ta bir iş yerinde yaşanan trajik bir olay, bir işçinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Saat 11:30 sıralarında, lavaboda meydana gelen bir yarığın kapatılması için yapılan kaynak çalışması esnasında, lavaboda sıkışan kurşun nitrat maddesinin reaksiyona girmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Bu patlamanın ardından ortaya çıkan parçacıklar, o sırada lavaboda bulunan işçi İntiaz WAQAS'ın (E-37) yüzüne isabet etti, onun yaralanmasına sebep oldu.

Olayın ardından yaralı İntiaz WAQAS, hemen özel bir hastaneye kaldırıldı ve gerekli tedavisi yapıldıktan sonra müşahede altına alındı. Ancak, yaşanan olayın detayları ve nedenleri hala netlik kazanmamış durumda. Soruşturma, olayın tam anlamıyla aydınlatılması ve benzer olayların önlenmesi adına titizlikle sürdürülmektedir.