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Lefkoşa’da çocuklara resim eğitimi verildi

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Lefkoşa’da, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ kapsamında, çocuklara yönelik resim etkinliği düzenlendi.
Lefkoşa’da çocuklara resim eğitimi verildi

Kybele Inner Wheel tarafından “Sanatla çocuğun buluşması projesi” kapsamında hediye takdimi ve sertifika töreni, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Törende Lefkoşa Surlariçi bölgesinde yaşayan 10 çocuğa sertifikaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yer alan Lefkoşa Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu’na da teşekkür plaketi takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Cumhurbaşkanlığı’nın anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sibel Tatar, çocukların gelişiminde sanatın önemine dikkat çekerek, çocukların içindeki sanatı ortaya çıkaran Kybele Inner Wheel Kulüp üyelerine teşekkür etti.

Sibel Tatar, güzel eserler ortaya çıkaran çocukları tebrik ederek, başarılar diledi.

Kybele Inner Wheel Başkanı Nermin Anıl ise Lefkoşa Surlariçi bölgesinde 6-10 yaş arası çocuklara öğretmen Kezban Tanlı tarafından resim dersi verildiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlik için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.

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