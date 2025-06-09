Los Angeles'taki eylemler yoğunlaştı, araçlar ateşe verildi

California eyaleti valisi ve Los Angeles Belediye Başkanı'nın itirazına rağmen kente konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar eylemcileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

BBC'de yayımlanan görüntülerde, ateşe verilenlerin sürücüsüz Waymo araçları oldukları görülüyor.

Los Angeles, Google'ın sahibi Alphabet şirketine ait araçların kullanıldığı birkaç kentten biri.,

ABD Başkanı Donald Trump "çok sıkı asayiş ve düzenin" sağlanması için Los Angeles kentine Ulusal Muhafızların gönderildiğini söyledi.

Trump gazetcilere yaptığı açıklamada, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlilerinin California eyaletinde yaptığ baskınlara karşı protestolar konusunda "Şiddet kullananlar var ve yanlarına kâr kalmayacak. Çok sıkı asayiş ve düzen göreceğinizi düşünüyorum" dedi.

California Valisi Gavin Newsom Los Angeles kentine yüzlerce Ulusal Muhafız'ın konuşlandırılmasına karşı çıktı ve bunun "bir kriz üretilmesi için yapıldığını" savundu.

Trump yönetimi yetkilileri Los Angeles bölgesinde göçmenlik denetim kurumu görevlilerinin yaptığı baskınların ardından devam eden protestolara sert müdahale taahhüdünde bulundu.

Beyaz Saray, Trump'ın nadiren kullanılan ve Ulusal Muhafızlar'ın "Birleşik Devletler hükümetine karşı isyan ve isyan tehlikesi" durumuna federal ölçekte kullanılmasına izin veren 10. maddeyi işlettiğini söyledi.

ABD İsyan Yasası, Başkan'a orduyu ülke içinde asayiş için kullanılmasına izin veriyor, ancak Trump henüz bu yetkiyi kullanmadı.

Trump bu yetkiyi kullanıp kullanmayacağı sorusuna "Her yere asker göndermekten bahsediyoruz. Ülkemizin başına bunun gelmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Trump, Ulusal Muhafızlar'ın yerine ABD Deniz Piyadeleri'nin gönderilmesi için ölçünün ne olacağı sorulduğundaysa buna kendisinin karar vereceğini belirtti ve "Ölçü ben ne diyorsam o" diye konuştu.

Olaylar, ICE görevlilerinin yasa dışı göçmenleri gözaltına almak için baskınlar düzenlemesinin ardından başladı.