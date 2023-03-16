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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

LTB Başkanı Mehmet Harmancı: “Talep üzerine 180 binada ön kontrol yaptık”

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 5 aşamalı bir plan çerçevesinde merkezi hükümetin bir yaklaşım geliştirmesini istediklerini, binalarda tadilat ve güçlendirme gerektiren noktada düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması gerektiğini söyledi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı: “Talep üzerine 180 binada ön kontrol yaptık”

Maraş’ta yaşanan ikiz deprem sonrası ülkemizde de yapı denetimi konusunda yaşanan panik ve belirsizlik devam ediyor…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da talep üzerine 180 adet binanın ön kontrolünü yaptıklarını, kalanları ihtiyaç duyulduğu noktada da binaların müelliflerine yönlendirdiklerini söyledi.

Başkan Mehmet Harmancı, 5 aşamalı bir plan çerçevesinde merkezi hükümetin buna yönelik bir yaklaşım geliştirmesini istediklerini, tadilat ve güçlendirme gerektiren binalarla ilgili noktada kredi imkanlarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Harmancı, “Tüm bunlar eğer niyet varsa çözülebileceğine inanıyorum. İnsanlar cidden korkuyor…” dedi.

“MAL SAHİPLERİNİ MÜELLİFLERİNE YÖNLENDİRİP DEPREM DAYANIKLILIK UYGULAMASINI SALIK VERİYORUZ”

Metehan bölgesinde güçlendirme değil “dönüştürme gerektiğini” ifade eden Harmancı, Genç Tv’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı;

“2000 öncesi binalarda ciddi taramaya ihtiyaç var. 74 öncesi ve bir de özellikle bodrum olan ve su çekilmiş yerlerin…

5 aşamalı eylem planı önerdik. İlk iki aşamasını tamamen bizim elimizde olan olanaklar.. Diğerleri de merkezi hükümetin irade belirtmesi gereken kısımlar. Ön kontrol yapacağız dedik, isteyen herkesi yapıyoruz. Gözle görülen bazı sıkıntıların olduğunu düşünüyorsak mal sahiplerini müelliflerine yönlendirip deprem dayanıklılık uygulamasını salık veriyoruz 180'e yakın binada bu kontroller yapıldı ve bir kısmı da yönlendirildi.

İnşaat mühendisleri odamız bir algoritma oluşturdu ama bunun bir haftalık bir süreye ihtiyacı var. Buraya geldiğinde süreç risk skalasına göre biz de bir taramaya başlayacağız. Hali hazırda okul ve kamu binalarıyla ilgili yürütülen çalışma sonucu elde edildi.”

“HÜKÜMETİN BUNA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRMESİNİ İSTEDİK”

“3.4. aşamada durum kitleniyor. Eğer biz bir şey tespit ediyorsak ve yüzde 40 üzeri bir tadilata ihtiyaç varsa finansman meselesi nasıl çözülecek? 3 hafta önce Başbakan ile görüşmede bir yaklaşım gelişirdik. Bankalar Birliği ile görüşülmesi gerekiyor düşük faizle kredi imkânı gerekiyor; belki Kalkınma Bankası’nın düşük vadeli, uzun süreli kredi olanaklarının sağlanması gerekiyor ki insanlar binalarını güçlendirebilsin…

Acil durum varsa ki tahliye gerekli, barınma ile ilgili ne yapacağız? Hükümetin buna yönelik bir yaklaşım geliştirmesini istedik… Henüz bir hareket yok. Niyet varsa çözülebileceğine inanıyorum. İnsanlar cidden korkuyor…Burada bir irade söz konusu olmalı...”

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