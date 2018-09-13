LTB’den okul temizliğine katkı

Lefkoşa Türk Belediyesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, 33 okulun temizliğini üslenerek öğrencilerin rahat ve temiz bir ortamda eğitim görmesini sağladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, 33 okulun temizliğini üslenerek öğrencilerin rahat ve temiz bir ortamda eğitim görmesini sağladı.

Lefkoşa Bölgesinde faaliyet gösteren 33 okulda, hafta başı itibarı ile temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinde bulunan LTB ekipleri, okulların pırıl pırıl bir görüntü yansıtmasına neden oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hafta başı itibarı ile Lefkoşa genelinde 33 okulun temizlik ve ilaçlama işlemleri tamamlanmıştır. Yeni eğitim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dilerim dedi.