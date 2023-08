Madonna, hastalığının ardından ertelenen dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı

Madonna, yoğun bakıma kaldırılmasına yol açan ağır bakteriyel enfeksiyonunun ardından ertelenen dünya turunun yeni tarihlerini açıkladı.

Popun kraliçesi olarak anılan şarkıcı, dünya çapında tanınmasını sağlayan şarkısı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılı için tasarladığı konserler dizisine "Kutlama Turnesi” adını vermişti.

Hastalığı nedeniyle 15 Temmuz'da başlaması planlanan tur ertelenmişti.

Madonna’nın yaptığı yeni duyuruya göre tur 14 Ekim’de Londra’da başlayacak.

İlk başta turun Kanada’nın Vancouver şehrinde başlaması planlanmıştı.

ABD turuna dair tarihler 2024 yılına ertelendi, kimi konserler iptal edildi.

Turne için yeni mekanlar ayarlamak gerektiği için yeniden düzenlenmesi büyük çaba gerektirdi. Ancak turnenin Avrupa ayağı planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

Bu tur, Madonna’nın 2019 ve 2020 yılında tertiplediği deneysel ve teatral bir şov olan Madame X turunun arkasından düzenlenen ilk büyük konser dizisi olacak.

Madame X turunun bazı gösterileri de Madonna’nın diz ve kalça sakatlıkları ile koronavirüs yüzünden ertelenmiş ya da iptal edilmişti.

Madonna Kutlama Turnesi’ni yılın başında duyurmuş, nisan ayında da provalara başlamıştı.

Ancak Haziran ayında menajeri Madonna’nın ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Madonna, taburcu olduktan sonra hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi ve ailesine teşekkür etti.

New York'ta bir hastanede yoğun bakımda birkaç gün geçirdikten sonra 29 Haziran'da taburcu olan 64 yaşındaki Madonna'nın tedavisine evde devam edildi.

6 çocuk annesi olan Madonna Instagram'daki mesajında "Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp veren taraf hep sizmişsiniz gibi hissedebiliyorsunuz. Ama işler kötüleştiğinde gerçekten benim yanımda oldular" yazdı.

Madonna dünya turnesinde uzun süre sonra ilk kez stadyumlarda konser vermeyi ve Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendirmeyi umuyor.

Turnenin biletleri kısa sürede tükenmişti.

Turnenin Avrupa ayağı kapsamında Fransa, İtalya, Danimarka, Portekiz ve Almanya’da da konserler olacak.

Madonna 2009 yılında Sticky & Sweet Turnesi'nde kırdığı hasılat rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.