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“Maliye Bakanlığı, Türkiye’de heyetlerarası görüşme gerçekleştirmek üzere bir takım çalışmalar yapıyor”

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“Maliye Bakanlığı, Türkiye’de heyetlerarası görüşme gerçekleştirmek üzere bir takım çalışmalar yapıyor”
“Maliye Bakanlığı, Türkiye’de heyetlerarası görüşme gerçekleştirmek üzere bir takım çalışmalar yapıyor”

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin koronavirüs kapsamında yürüttüğü ekonomik çalışmalar ve aldığı kararlarla ilgili basın toplantısı düzenleyerek, “KKTC ekonomisini güçlendirmek, sıkıntıları aşmak için çalışmalarımızı her boyutu ile sürdürüyoruz” dedi.

Kredi Garanti Fonu destekli 12 ay vadeli bir milyar Türk liralık kredi paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Tatar, kredinin ilk altı ayının ödemesiz olacağını, işletmelere maliyetin de yüzde 9 olacağını belirtti.

Tatar, “İhtiyaçlı olanlar, çeklerini ödemede sıkıntı yaşayanlar bankalarına başvurabilecek, oluşturulan imkanlarından yaralanabilecek. Takas meselesinde yaşanan sıkıntıların aşılması için hükümetimiz açılım yaptı” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Halk Bankası aracılığı ile esnaf ve zanaatkârlara ucuz maliyetli ve uzun vadeli kredi sağlayabileceğini de kaydetti.

Toplantıda ekonomik önlemler çerçevesinde 3 tür kredi açıklayan Tatar, Kalkınma Bankası üzerinden işletmelere kredi verileceğini de anımsattı.

Maliye Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nde heyetlerarası görüşme gerçekleştirmek üzere bir takım çalışmalar yaptığını da açıklayan Tatar, “KKTC ekonomisini güçlendirmek, sıkıntıları aşmak için çalışmalarımızı her boyutu ile sürdürüyoruz” dedi.

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