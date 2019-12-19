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Maraş Katliamı'nın 41. yılı...

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Alevi kaynaklarına göre 500’e yakın, resmi rakamlara göre ise 111 yurttaş katledildi Maraş’ta…
Maraş Katliamı'nın 41. yılı...

Maraş'ta bundan tam 41 yıl önce resmi kayıtlara göre en az 111 yurttaş vahşice öldürülmüştü. İktidar, asker ve polis tam 7 gün süren katliama seyirci kalmış, faşist çeteler aralarında çocukların da olduğu onlarca kişiyi katletmişti. Maraş'ta yaşanan katliam aradan geçen 41 yılın ardından ülkenin en karanlık sayfalarından biri olarak hesabının sorulmasını bekliyor...

Alevi kaynaklarına göre 500’e yakın, resmi rakamlara göre ise 111 yurttaş katledildi Maraş’ta…

Binlerce kişi yaralandı, çocuklar katledildi, kadınlara tecavüz edildi.

19 Aralık 1978'de başlayan saldırılar 26 Aralık'a kadar iktidar, asker ve polis tarafından seyredildi. Katliamın bir numaralığı sanığı önce beraat ettirildi, sonra değiştirdiği soyadıyla milletvekili seçilip bir de "İnsan Hakları Komisyonu" üyesi oldu...

MHP VE MİT PARMAĞI

Maraş'ta katliam MHP’lilerin "Güneş Ne Zaman Doğacak" adlı Sovyetler Birliği karşıtı bir filmi bombalaması ve bu olayı Alevilerin, solcuların yaptığı söylentisini kentte yayması ile başladı. Oysa saldırının asıl faili AKP’nin Alevi açılımında dahi rol vermek istediği ülkücü Ökkeş Şendiller'di.

19 Aralık’ta başlayan saldırılar sonrası 21 Aralık'ta Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu adlı TÖB-DER üyesi iki solcu öğretmen, okul çıkışında katledildi.

Bununla yetinmeyen faşistler öğretmenlerin cenaze törenine dahi saldırır, saldırıda ülkücü katiller yalnız değildir. Maraş müftüsü, Alevilere saldırının organizasyonunu yapan isimler arasında yer aldı.

Yaşanan vahşetin son noktası 24 Aralık’ta Alevi mahallelerinin otomatik silahlarla taranmasıyla başlar. Maraş tecavüzler, çocukların kurşuna dizilmesi ve daha yüzlerce insanlık dışı olaya sahne oldu.

Devlet ise olayları günlerce seyrettikten sonra kente geldi.

1991 yılına dek süren Maraş Katliamı Davası'nda, 804 kişi yargılanır ve çeşitli cezalar verildi. Dosya, Yargıtay'ın bozma kararının ardından, 1991'de yeni çıkarılan Terörle Mücadele Yasası'na dayanarak kapatıldı.

Katliamın ardında MİT ve MHP'nin yer aldığı birçok raporda yer aldı ancak tek bir adım dahi atılmadı.

KATLİAMIN BİR NUMARALI SANIĞI 'İNSAN HAKLARI KOMİSYONU' ÜYESİ OLDU

Davanın bir numaralı sanığı Ökkeş Kenger uzun yıllar davam eden davanın ardından beraat ettirilen isimlerden olurken, daha sonra Şendiller soyadını aldı ve ilerleyen yıllarda da ANAP-BBP ittifakıyla Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Hatta Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliğine getirildi. Bu isim daha sonra AKP tarafından "açılım yüzü" olarak gündeme getirildi.

Geçtiğimiz yıllarda katliama ilişkin verilen bir araştırma komisyonu kurulması önergesi, önergede yer alan "katliam" ifadesi nedeniyle gündeme bile alınmamıştı.

 

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