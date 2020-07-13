Meclis Genel Kurulu Toplandı…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00 sıralarında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Meclis Genel Kurulu’nun üçüncü olağanüstü birleşimini gerçekleştirdiği bugünkü gündeminde, “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.
Toplantıda İlk olarak “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
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