Meme kanserinde büyük umut: Yaşama oranları artıyor

İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırma, meme kanseri hastası kadınların yaşam süresiyle ilgili umut oldu.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, meme kanseri olan kadınların yaşama olasılığının ve süresinin giderek arttığını ortaya koydu.

Cancer Research UK desteğiyle yürütülen araştırmada bilim insanları, 20 yıldan daha uzun sürede İngiltere'de meme kanserine yakalanan yarım milyondan fazla kadının durumunu inceledi. Araştırma sonucu, yeni tedaviler sayesinde meme kanserine yakalanan kadınların daha uzun süreler yaşadığını ve birçoğunun kanseri yendiğini gösterdi.

Bugüne kadar bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma olan bilimsel çalışmada, meme kanserinde yaşama oranının hızla arttığına dikkat çekildi. Meme kanserinde erken teşhisi halinde hastaların yüzde 66'sının yaşama olasılığının 20 yıl öncesine kıyasla arttığı vurgulandı.

Daha önce de meme kanserinde erken teşhisin birçok kadının hayatını kurtardığına dair çok sayıda araştırma yayınlanmıştı. Oxford'un araştırması, tedavideki gelişmelerle birlikte riskteki azalmaya dair rakamları ve ayrıntıları ilk defa net şekilde ortaya koydu.

Meme kanseri hastası kadınların çoğunun ilk 5 yılda ölme ihtimalinin yüzde 3'ün altında olduğu kaydedilen araştırmayı yöneten Profesör Carolyn Taylor, “Bu çalışma birçok kadın için çok iyi bir haber” dedi.