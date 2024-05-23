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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldığını açıkladı.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu

Ekonomistler arasında bankanın politika faizini değiştirmeyeceği beklentisi hakimdi.

Reuters'ın Nisan ayındaki anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, yılın dördüncü çeyreğine (son üç ayına) kadar faizin yüzde 50'de sabit tutulacağı yönündeydi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağını öngörüyordu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası son olarak Mart ayında faizi 500 puan artırmıştı.

Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 70 olarak açıklanan enflasyonun bu seviyede tepe noktasına ulaştığı tahmin ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda yaptığı açıklamada, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 30'larda ifade etti.

Şimşek, "Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Enflasyon yıl sonu 30'lu, bir sonraki yıl 10'lu rakamları görür" dedi.

Faiz kararı öncesinde Dolar/TL bugün 32,1940 seviyesinden işlem görmeye başlamıştı.

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