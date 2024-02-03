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Mesarya Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine ‘Doğum Günü Yemeği’ etkinliği

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Mesarya Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine ‘Doğum Günü Yemeği’ etkinliği düzenledi.
Mesarya Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine ‘Doğum Günü Yemeği’ etkinliği

 

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, ocak ayında doğan üyelerimiz için düzenlenen öğle yemeğinde, kıymetli büyüklerimizle bir araya geldi. Personelimiz tarafından çiçeklerle karşılanan üyelerimiz, canlı müzik eşliğinde yenen yemekte gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdiler.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, üyelerimizin sosyalleşmesi ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yemekte, tek tek masaları gezerek, onlarla sohbet etti. Etkinlik sonunda kesilen pasta ile üyelerimizin doğum günlerini kutlayan Latif, katılan herkese teşekkür etti.

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