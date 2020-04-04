“Mesleğimizin bizlere verdiği bilinçle hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini kesintisiz vermeye devam ediyoruz

Karantina hastanesinde görev yapan Oğuz Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Camiamizda ne doktor arkadaşlarımızın, ne benim, ne de hemşire kardeşlerimin PCR sonuçları pozitif çıkmamıştır.”dedi

Köse, paylaşımında;

“Karantinada saat 01:33..

Sayın Bakanımız Dr.Ali Pilli’ninde söylediği gibi, bu akşam yapılan 49 testin sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadi.

Şükürler olsun ki camiamızda ne doktor arkadaşlarımızın, ne benim, ne de hemşire kardeşlerimin PCR sonuçları pozitif ÇIKMAMIŞTIR.

Asılsız haberere İTİBAR ETMEYİN lütfen.

Görevlerimizin başındayız, şükürler olsun iyiyiz, sağlıklıyız, moralimiz, motivasyonumuz ve enerjimiz en üst seviyede.

MESLEĞİMİZİN bizlere verdiği bilinçle hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini kesintisiz vermeye devam ediyoruz.

Siz değerli halkımız, hükümet edenlerin ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalarda oldugu gibi “EVİNİZDE KALIN” sevdiklerinizin yanında olabilme şansını iyi değerlendirin!! Çünkü biz sağlık çalışanları ‘SEVDİKLERİNİ ÇOK ÖZLEDİ’

LÜTFEN AMA LUTFEN sevdiklerimiz ve sevdikleriniz Için evde kalmaya devam edin.

Biraz daha sabır

BİRAZ DAHA….

Saygılarımla..

Oğuz KÖSE”