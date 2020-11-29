Metin Üçkaya hayatını kaybetti…

Sanatçı Metin Üçkaya bu sabah hayatını kaybetti.
Kemancı ve ses sanatçısı Metin Üçkaya, bu sabah geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayata gözlerini yumdu.
Kıbrıs'ın sevilen simalarından, kemancı ustası Üçkaya'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu...
Kemancı ve ses sanatçısı Metin Üçkaya, bu sabah geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayata gözlerini yumdu.
Kıbrıs'ın sevilen simalarından, kemancı ustası Üçkaya'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu...
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