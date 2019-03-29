'Midem ağrıyor, soda içince geçer' demeyin! Sebebi öldürebilir

'Midem ağrıyor, soda içince geçer' demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor" dedi

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof.Dr. Öztekin Oto, göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. 'Midem ağrıyor, soda içince geçer' demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor" dedi

"Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi"nde konuşan Prof.Dr. Öztekin Oto, Türk cerrahların ve kardiyologların eğitimleri, yeni teknikleri uygulayabilme konusunda eksiklikleri olmadığını kaydetti.

Kalp krizinde zamanın önemli olduğuna dikkati çeken Prof.Dr. Öztekin Oto, şunları belirtti:

"Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. ’Midem ağrıyor, soda içerim geçer’ demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor. Göğüs ağrısı olduğunda, göğüs ağrısına da neden olabilecek mide ağrısı, sindirimsizlik, yemek borusunun alt ucunun reflüye bağlı şikayetleri karıştırılabiliyor. Hastaların 'Bir soda içerim geçer' diye oyalanmaması gerekiyor.

AĞRI VARSA TATİLE GİTMEYİN!

Bizim uyarımız, göğüs ağrısı olan insanların göğüs ağrısıyla tatil yerine gitmemesidir. Çünkü bir yandan hastalığı var, onunla tatil yerine gidip sağlık hizmetlerini zor alabileceği yere ulaşıyor ve 'Ambulans geç geldi' diyor. Ondan önce zamanlı tedavisinin olması gerekiyor. Dağ başına gidip sonra ambulansın geç geldiğinden şikayet etmek haksızlık oluyor."

Bütün mevsim değişikliklerinde ve yaz döneminde öncelikle risk grubundaki hastalara sağlık kontrolünden geçmelerini öneren Prof.Dr. Öztekin Oto, göğüs ağrısı olan, bilinen hipertansiyonu, kalp hastalığı olan hastaların özellikle sıcaklarla birlikte ilaç kullanımlarının yeniden düzenlemesi gerektiğini anlattı.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ALANLAR DİKKAT!

"Bu dönemde ihmal etmişlerse sıcaklar başlamadan tekrar doktora gidip ilaç dozlarının ayarlanması, gözden geçirilmesi gerekiyor" diyen Oto, idrar söktörücü alan bir hastanın yazın da aynı dozda devam etmesinin sakıncalı olabileceğini dile getirdi.