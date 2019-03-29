  • BIST 93.784
  • Altın 231,823
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

'Midem ağrıyor, soda içince geçer' demeyin! Sebebi öldürebilir

» »
'Midem ağrıyor, soda içince geçer' demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor" dedi
'Midem ağrıyor, soda içince geçer' demeyin! Sebebi öldürebilir

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof.Dr. Öztekin Oto, göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. 'Midem ağrıyor, soda içince geçer' demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor" dedi

"Uluslararası  Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi"nde konuşan Prof.Dr. Öztekin Oto, Türk cerrahların ve kardiyologların eğitimleri, yeni teknikleri uygulayabilme konusunda eksiklikleri olmadığını kaydetti.

Kalp krizinde zamanın önemli olduğuna dikkati çeken Prof.Dr. Öztekin Oto, şunları belirtti:

 

 

 

"Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. ’Midem ağrıyor, soda içerim geçer’ demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor. Göğüs ağrısı olduğunda, göğüs ağrısına da neden olabilecek mide ağrısı, sindirimsizlik, yemek borusunun alt ucunun reflüye bağlı şikayetleri karıştırılabiliyor. Hastaların 'Bir soda içerim geçer' diye oyalanmaması gerekiyor.

AĞRI VARSA TATİLE GİTMEYİN!

Bizim uyarımız, göğüs ağrısı olan insanların göğüs ağrısıyla tatil yerine gitmemesidir. Çünkü bir yandan hastalığı var, onunla tatil yerine gidip sağlık hizmetlerini zor alabileceği yere ulaşıyor ve 'Ambulans geç geldi' diyor. Ondan önce zamanlı tedavisinin olması gerekiyor. Dağ başına gidip sonra ambulansın geç geldiğinden şikayet etmek haksızlık oluyor."

Bütün mevsim değişikliklerinde ve yaz döneminde öncelikle risk grubundaki hastalara sağlık kontrolünden geçmelerini öneren Prof.Dr. Öztekin Oto, göğüs ağrısı olan, bilinen hipertansiyonu, kalp hastalığı olan hastaların özellikle sıcaklarla birlikte ilaç kullanımlarının yeniden düzenlemesi gerektiğini anlattı.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ALANLAR DİKKAT!

"Bu dönemde ihmal etmişlerse sıcaklar başlamadan tekrar doktora gidip ilaç dozlarının ayarlanması, gözden geçirilmesi gerekiyor" diyen Oto, idrar söktörücü alan bir hastanın yazın da aynı dozda devam etmesinin sakıncalı olabileceğini dile getirdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meyve ve sebzeleri sıkarak içmek yararlı mı?29 Mart 2019 Cuma 09:48
  • Tüm gençler Bipolar mı?28 Mart 2019 Perşembe 23:00
  • Polen alerjisi mevsimi başladı! Sakal ve bıyık uyarısı28 Mart 2019 Perşembe 22:00
  • Sağlık sektöründe kadınlar daha fazla kazanıyor28 Mart 2019 Perşembe 21:30
  • Hava kirliliği ergenlerin psikolojisini bozuyor28 Mart 2019 Perşembe 20:03
  • Oğlunu doğurduktan bir ay sonra ikiz bebek doğurdu28 Mart 2019 Perşembe 20:01
  • Hücre, Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu yeniden oluşturuldu28 Mart 2019 Perşembe 14:25
  • Ağrı ve acı duymayan kadın28 Mart 2019 Perşembe 10:54
  • Dünyada kızamık vakaları neden artıyor?28 Mart 2019 Perşembe 10:26
  • Kızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?27 Mart 2019 Çarşamba 22:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti