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Milli Piyango Talihlileri İkramiyelerini Aldı: İkisi de İşçi, Biri Bileti Cebindeki Son Parayla Almış

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Milli Piyango Talihlileri İkramiyelerini Aldı: İkisi de İşçi, Biri Bileti Cebindeki Son Parayla Almış
Milli Piyango Talihlileri İkramiyelerini Aldı: İkisi de İşçi, Biri Bileti Cebindeki Son Parayla Almış

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dörde bölünen 80 milyon liralık büyük ikramiyeye ortak olan Gaziantep ve Bursa talihlilerinin paralarını aldıkları açıklandı. 

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Bu biletler İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul‘da satılmıştı.

Her iki talihli de işçi

Bursa‘nın İnegöl ilçesindeki talihlinin 45 yaşında üç çocuk babası inşaat işçisi, Gaziantep‘teki talihlinin ise 50 yaşında yedi çocuklu bir işçi olduğu öğrenildi.

Bursa talihlisi çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldığı öğrenildi.

Talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet ettiği ortaya çıktı.

Seyyar bayiye ‘Amorti çıktı mı?’ diye biletini kontrol ettirirken milyoner olduğunu öğrendi

Gaziantep talihlisi de dün akşam kahvede oturduğu sırada içeriye gelen seyyar bayiye "Amorti çıktı mı?" diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendi.

Kişi başına 20 milyon lira alacak iki talihli de bir yıl boyunca ikramiyelerine dokunmayıp çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Çocukların eğitimi için değerlendireceğim"

Gaziantep talihlisi, ikramiyesinin büyük bölümünü çocuk ve gençlerin eğitimi için değerlendireceğini söyledi.

İkramiyelerden biri İstanbul‘da satılmayan bir bilete çıktı. Milli Piyango’nun son 12 çekilişinin 11’inde büyük ikramiye hep satılmayan biletlere çıkmıştı.

İzmir talihlisi henüz ortaya çıkmadı

Bulduk, İzmir talihlisinin de bir an evvel gelerek ikramiyesini teslim almasını beklediklerini dile getirerek, 2013 yılı yılbaşında olduğu gibi son çeyrek biletin İstanbul Fatih şubesinde satılmayan bir bilete isabet ettiğini söyledi.

2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almamış, yılbaşı ikramiyesi 70 milyon hazineye devretmişti.

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