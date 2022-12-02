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Milyonlarca yıl önce yaşamış “penguen dinozor” fosili şaşkınlık yarattı

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Yeni keşfedilen bir fosil, yırtıcı dinozorların bir zamanlar penguenler gibi suda yüzdüklerini ortaya çıkardı.
Milyonlarca yıl önce yaşamış “penguen dinozor” fosili şaşkınlık yarattı

“Çok dişli yüzen avcı” anlamına gelen natovenator polydontus, yaklaşık 70 milyon yıl önce, Kretase döneminde, şimdiki Moğolistan’a denk düşen yerde yaşayan bir etoburdu.

Etoburun, yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde, penguen veya martı kanatlarına benzeyen palet benzeri kolları, kuğu benzeri uzun boynu ve torpido şeklinde ince bir gövdesi vardı. Tüylerle kaplı olabileceği ama uçmadığı düşünülüyor. Bunun yerine, alışılmadık derecede çok sayıda dişle donatılmış çenesini kullanıp küçük balıkları yakalayarak hayatını devam ettirmiş görünüyor.

Times’ın haberine göre, İngiltere’de Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Steve Brusatte, fosilin bazı dinozorların daha önce düşünülenden daha fazla suda oldukları olasılığını ortaya çıkardığını söyledi.

YÜZME BECERİLERİ ÇOK İLERİDE

Brusatte, “Dinozorlar şaşırtıcı derecede çeşitliydi. 150 milyon yıllık evrimleri boyunca şaşırtıcı çeşitlilikte birçok türe dönüştüler.”

“Ancak dinozorların görünüşte hiç yapmadığı bir şey vardı: O da tamamen suya girmek ve balinalar veya yunuslar gibi aerodinamik yüzücülere dönüşmek. Natovenator’un yeni keşfi buna meydan okuyor.” dedi.

Moğolistan’da yer alan Gobi Çölü’ndeki Omnogovi Eyaleti’nde gün ışığına çıkarılan kalıntılar arasında fosilleşmiş iskelet kafatası, omurga, kaburgalar, bir ön ayak ve iki arka bacak kalıntıları bulunuyor.

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