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Minibüs devrildi: 6 öğrenci yaralı!

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Minibüs devrildi: 6 öğrenci yaralı!
İskele – Lefkoşa Anayolu’nda yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 6 lise ve ortaokul öğrencisi yaralandı.

Kıbrıs Gazetesi’nden Ahmet İlktaç’ın haberine göre, Sınırüstü Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Sınırüstü’ne doğru giden KC 875 plakalı bir minibüs kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpmasıyla birlikte minibüs yan devrildi ve yol boyunca sürüklendi. Minibüs, sürüklenmesinin ardından banket kenarında durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 6 lise ve ortaokul öğrencisinin yaralandığı öğrenilirken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ayrıntılar birazdan...

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