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Minik Bekir'den uluslararası başarı

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Antalya'da düzenlenen Gökhan Dönmez 23 Nisan 10 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Gönyeli Tenis Kulübü oyuncusu 8 yaşındaki Bekir Devran Esendağlı şampiyon oldu.
Minik Bekir'den uluslararası başarı

Antalya’da 20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Gökhan Dönmez 23 Nisan 10 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası’nda Gönyeli Tenis Kulübü oyuncusu Bekir Devran Esendağlı henüz 8 yaşında olmasına rağmen 10 yaş kategorisinde hem tek erkeklerde hem de çift erkeklerde şampiyon oldu.

Oynadığı maçları set vermeden kazan Bekir, ilk turda rakibi Ali Doruk Bostan’ı 5-3/4-1, 2. Turdaki rakibi Poyraz Karaoğlu’nu 4-1/4-1, yarı finalde rakibi MahmoodKafleel ‘i 4-0/4-0 skorlarla yendi. Bekir final maçında ise Mustafa Ata İnce ile oynayarak 4-2/4-0 kazanıp şampiyon oldu

Aynı turnuvada çiftler kategorisine ise Poyraz Karaoğlu ile katılan Bekir Devran Esendağlı, çift erkekler kategorisinde de şampiyon oldu. İlk turda oynadıkları rakipleri AhmadKamareddin ve MahmoudKaleel’i 4-1/4-0, yarıfinalde Ata İnce ve Ömer Eraslan’ı 4-2/4-0 ve finalde Mehmet Toprak Erçin ve Kaan Doruk Erdem’i 4-0/5-4 yenerek şampiyon oldu.

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