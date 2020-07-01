Mobilya sanayicileri karantinasız gelişleri değerlendirdi: “sıfır vaka durumunu aşı bulunana sürdürmeliyiz”

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi, ülkeye karantinasız gelişleri değerlendirerek sıfır vaka durumunun aşı bulunana kadar sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde ada içindeki insan hareketinin azalacağını, yabancı öğrencilerin de ülkeye gelmeyeceğini belirtti.

Açıklamasında “Bize göre ‘sıfır vaka garantili ada’ ile yola devam etmek gereklidir” diyen Ciddi, şöyle devam etti:

“Çünkü adamızda herhangi bir şekilde virüs oluşursa dışa açılım yaparak ekonomimizi toparlamaya çalışırken aksine daha da zarar verebiliriz. Çünkü virüs ile birlikte ada içindeki insan hareketinin de azalacağını ve dıştan da birilerinin, özellikle öğrencilerin gelmeyeceğini düşünüyoruz.”

Ülkeye kim nerden gelecekse 14 gün karantina sistemine tabi tutulması gerektiğini kaydeden Ciddi, “Bu bize aynen şu an olduğu gibi sıfır vakayı garanti edecek ve sağlık konusunda hiçbir endişemiz kalmamış olacaktır” dedi.

“2 BİN KİRALIK EV, 300 EV SATIŞI…”

Ciddi şöyle devam etti:

“Geriye sadece ekonomi konusu kalıyor. Bunu da ekonomimize en çok katkıyı sağlayan iki ana sektör, eğitim ve turizmle çözmemiz gerekir. Diğer sektörleri de benzer şekilde çözeceğiz. En önemlisi bu iki ana sektörümüzdür.

Eğitim konusunda; tüm üniversitelerin online eğitim vermeyeceklerini açıklayıp akabinde de ücretlerinde yapabilecekleri kadar indirim yapıp öğrencilerini buraya çağırmaları gereklidir. Onlara 14 gün karantina ile giriş yapılması sisteminin kalkmayacağı garantisini vererek virüssüz bir adada eğitim göreceklerini garantiye alıp, bunun yanında öğrencilerin ailelerini de getirmelerini teşvik etmemiz gerekmekte onlara da virüssüz adayı garanti etmeliyiz.”

Devletimizin ailesini adaya getiren öğrencinin okul harçlarına hatırı sayılır destek vermesi gerekir ki teşvik olsun. 100 bin öğrencimiz var. Yüzde 2’si ailesini getirebilse 2 bin aile demektir. Bununla birlikte 2 bin kiralık ev demektir, ekstradan ve ciddi bir katma değer demektir. En az 9 ay burada kalacak bu insanların yüzde 15’i ev almaya karar verse 300 ev satışı demektir. Buna benzer durumlar en az 9 ay boyunca nakit sıcak paranın adaya gelmesini sağlayacaktır. Bizce eğitim sektörünü bu şekilde pazarlamamız gereklidir.”

“TURİSTLER VİRÜSSÜZ ÜLKEDE YAŞAYACAK”

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi, turizm konusunda ise aynı şekilde virüssüz adayı garanti edip turizm şeklini uzun zamanlı konaklamaya çevirmek gerektiğini belirtti.

Türkiye, İngiltere, Rusya gibi ülkelere çok hızlı bir reklam kampanyası başlatıp maksimum 2-3 ayda tüm rezervasyonların doldurulması gerektiğini kaydeden Ciddi, otellerde ve müstakil evlerde kalacakların virüssüz bir ülkede yaşayacağını, ayrıca gelenlere ev satışı yapılabileceğini anlattı.

Ciddi açıklamasında “Aşısının ne zaman bulunacağı meçhul olan bu virüs ile yaşamaktan ise her sabah korku ile dışarı çıkmaktan ise bugün olduğu gibi emniyetli şekilde dışarı çıkmak ve ekonomimizin de etkilenmeyeceği bir çözüm olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.