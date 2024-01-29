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Müzikle uğraşmak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırmada, müzikle uğraşmanın hafızayı dinç tutarak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı olduğu tespit edildi.
Müzikle uğraşmak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor

"International Journal of Geriatric Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Exeter Üniversitesinden bilim insanları, müzikle uğraşan ve uğraşmayan kişilerin beyinlerinin nasıl yaşlandığını araştırdı.

Araştırmada, enstrüman çalma, şarkı söyleme, nota okuma, müzik dinleme ve müzik yeteneğinin insan beyni üzerindeki etkileri 40-68 yaş 1100'den fazla kişi üzerinde incelendi.

Araştırmacılar, hayatlarında müzikle uğraşmış ve müzikle hiç ilgilenmemiş kişilerin bilişsel verilerini karşılaştırdı.

Sonuçlar, piyano ya da org çalan kişilerin müzikle uğraşmanın yararını daha fazla gördüğü ancak yalnızca müzik dinlemenin bilişsel sağlığa aynı şekilde etki etmediğini gösterdi.

Araştırma, müzikle uğraşmanın hafızayı dinç tutarak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu, düzenli nota okuyan insanların sayısal hafızalarının daha iyi olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı Prof. Anne Corbett, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu araştırma için çok hassas testler uyguladıklarını belirterek, bu sayede insanların çeşitli beyin fonksiyonlarının incelendiğini ve müziğin de buna etkisinin araştırıldığını kaydetti.

Özellikle enstrüman çalmanın beyinde büyük etkileri olduğunu vurgulayan Corbett, "Araştırma, insanların demans riskinin aktif olarak nasıl azaltılabileceğini ve müziğin de bunun azaltılmasında rol oynadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'de bulunan "Dementia UK" isimli kuruluş da çalışmanın sonuçlarının demans hastalarında olumlu etkilerinin olduğunu ve bu hastaların iletişim yolu olarak müziği kullandıklarını belirtti.

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