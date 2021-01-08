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NBA'ye 2 yeni takım geliyor

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NBA yönetimi, Koronaviürs salgının getirdiği ekonomik tahribatın etkilerini azaltmak için toplam 5 milyar dolar karşılığında, lige iki yeni takım eklemeyi planlıyor. 
NBA'ye 2 yeni takım geliyor

NBA yönetimi, Koronaviürs salgının getirdiği ekonomik tahribatın etkilerini azaltmak için toplam 5 milyar dolar karşılığında, lige iki yeni takım eklemeyi planlıyor. 

NBA yöneticisi Adam Silver, 2020/2021 sezonunun başında, ligin 30 takımın üzerine çıkmasının, finansal açıdan zor günler geçiren ligin kaçınılmaz kaderi olduğunu vurgulamış fakat bu planın şimdilik öncelik olmadığını söylemişti. Fakat gelinen noktada, kaybedilen gelirlerin telafisi için, NBA yönetiminin, lige yeni takımlar ekleme planını tekrardan gündeme aldığı belirtiliyor.  Geçtiğimiz sene mart ayında patlak veren salgın sonrası NBA, kulüplere sağladığı 650 milyon dolarlık kredi imkanını 1.2 milyar dolara çıkararak, her bir takıma 30 milyon dolar dağıtmıştı.

ESPN, daha önceden yayınladığı haberde, geçen sezon NBA'de toplam gelirin, yüzde 10 düşmesi sonucunda 8.3 milyar dolara gerilediğini yazmış ve bu sezonun da seyircisiz devam etmesi durumunda 4 milyar dolara yakın bir gelir kaybı yaşanacağını öngörmüştü.

Yönetimin planlarına göre, lige eklenecek her yeni takım başına elde edilecek 2 buçuk milyar dolarlık gelirle ligde mücadele eden takımlara 167 milyon dolarlık bir ödenek sağlanacak.

NBA'in yeni takımlarına hangi şehirlerin ev sahibi olacağı henüz netlik kazanmazken, Seattle ve Las Vegas'ın potansiyel adaylar içerisinde öne çıktığı belirtildi.

2008'de Thunder olarak Oklahoma'ya geçmeden önce Seattle, Supersonıcs adıyla 1967'den, 2008'e kadar NBA'de mücadele etmiş ve 1979'da şampiyonluğu kazanmıştı.

Las Vegas ise halihazırda, Golden Knights takımı ile 2017'de NHL'e girmiş, geçen sene ise NFL takımlarından Raiders'ı kente kazandırmıştı.

NBA'in lige eklediği son takım, Micheal Jordan'ın 300 milyon dolarlık yatırımı karşılığında, günümüzde Hornets olarak mücadele eden Charlotte Bobcats olmuştu.

Öcesinde ise 1995 yılında Toronto Raptors ve sonradan Memphıs'e taşınacak olan Vancouver Grizzlies takımları aynı sene lige dahil olmuştu.

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