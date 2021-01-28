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Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerle ilgili açıklama yapıldı

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Nijerya açıklarında konteyner gemisinden kaçırılan Türk denizcilerle ilgili yapılan açıklamada, mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerle ilgili açıklama yapıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında, Gine Körfezi'nde seyir halindeki Liberya bayraklı Türk konteyner gemisi M/VMozart'a 23 Ocak'ta düzenlenen saldırıda korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci hakkında geminin sahibi İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu, yara almadıkları belirtildi.

Açıklamada, "23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir" denildi. 

Azerbaycanlı bir gemici öldürüldü

Şirket, konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmeyeceğini belirterek, "Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır" ifadesini kullandı.

Deniz haydutlarınca gemiye düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

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