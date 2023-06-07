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Nikos Hristodulidis’in bir sonraki durağı Strazburg

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarında belirleyici rol oynaması” önerisini, Strazburg’a taşıyor.
Nikos Hristodulidis’in bir sonraki durağı Strazburg

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türk tarafınca kabul edilmediği, Birleşmiş Milletler’in (BM) kuşkulu yaklaştığı ve bugüne kadar görüştüğü Avrupalı muhataplarından destek açıklamasının ötesinde bir şey elde edemediği “AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarında belirleyici rol oynaması” önerisini, şimdi de Strazburg’a götüreceği bildirildi.

Fileleftheros’un “Bir Sonraki Durak Strazburg” başlıklı haberine göre, Hristodulidis 13 Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’na hitap edecek. Bu çerçevede AP Başkanı Roberta Metsola ile görüşecek Hristodulidis,  gerek önerisi gerekse Türkiye-AB ilişkilerinde önemli rol sahibi gördüğü AP’deki siyasi gruplarla yapacağı görüşmelere büyük önem veriyor. Hristodulidis’in bu temasları, önerisi açısından kavşak öneme sahip gördüğü Avrupa Konseyi’nin öncesine denk geliyor.

Hristodulidis’in bu çabasının birçok zorlukla karşılaştığına dikkat çeken gazete, Türk tarafının reddettiğini, BM’nin şüpheli yaklaştığını ve özellikle, görüştüğü Avrupalı muhataplarından, AB’nin bir Kıbrıs temsilcisi atamasına destek açıklamalarının ötesinde bir şey elde edemediğini belirtti.

Haberde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın kısa süre önce gerçekleştirdiği Brüksel ziyaretinde, -Türk tarafının kabul etmediğini dikkate alarak- her iki tarafın da oluru olması şartıyla, BM’nin AB tarafından bir Kıbrıs temsilcisi atanmasını kabul edeceği imasında bulunduğu hatırlatıldı.

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