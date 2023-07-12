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Nöbetçi Eczaneler (12 Temmuz 2023)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi.
Nöbetçi Eczaneler (12 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

LADEN AKBATUR ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MARYAM ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

FAYDALI ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

***

HALKIN ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

12.07.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

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