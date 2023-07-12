Nöbetçi Eczaneler (12 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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FATMA YÜRÜN ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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LADEN AKBATUR ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MARYAM ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
***
SERTAÇ ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
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ZİYA SENCER ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
FAYDALI ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
***
HALKIN ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
12.07.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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