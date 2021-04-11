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ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta üretilen 900 adet zeytin fidanı kampüs arazisine dikildi

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta üretilen 900 adet zeytin fidanı kampüs arazisine dikildi
ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta üretilen 900 adet zeytin fidanı kampüs arazisine dikildi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde üretilen 900 adet zeytin fidanı kampüs arazisine dikildi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre,  ODTÜ’de ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde üretilen 900 adet zeytin fidanının dikimi, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Turan ve kampüs yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın, ağaçlandırma çalışmaları konusunda birçok yeniliği barındırmasıyla “örnek” olduğu ifade edilerek, klasik orman ağaçlarının yanı sıra bölgenin doğal bitki örtüsüyle de örtüşen meyve ağaçlarının dikiminin yapıldığı belirtildi.

Akdeniz iklimi, bölge toprağı ve bitki yapısına uygun zeytin fidanları temin edilerek, üniversitede çoğaltıldığına işaret edilen açıklamada, “Bu kapsamda su tüketimi, erken yetişmesi, ürün-meyve kalitesi ve miktarı bakımından iyi anlamda fark yaratacağını düşündüğümüz iki farklı türden yaklaşık 900 adet zeytin fidanı üretilmiş ve arazimize dikilmiştir” denildi.

 
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