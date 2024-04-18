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Olgun Amcaoğlu’ndan ekonominin kötü yönetildiği eleştirilerine yanıt: İddialar doğru değil

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede ekonominin kötü yönetildiği eleştirilerini yanıtladı; “bu ülkede akaryakıt fiyatları konusu başta olmak üzere, genelde ekonominin kötü yönetildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir” dedi.
Olgun Amcaoğlu’ndan ekonominin kötü yönetildiği eleştirilerine yanıt: İddialar doğru değil

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede ekonominin kötü yönetildiği eleştirilerini yanıtladı ve “Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen, KKTC’de ekonomi yönetimi, iddia edildiği gibi kötü değildir. KKTC ekonomisi, olması gerekenden çok daha iyi yönetilmektedir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, hükümetin kuzu eti fiyatlarına tavan fiyat uygulamasının, iyi niyetle yapılmış, halkı düşünerek yaşama geçirilmiş bir uygulama olduğunu hatırlattı.

Kasapların uygulamaya tepkisini de anlayışla karşıladıklarını kaydeden Bakan Amcaoğlu, Kasaplar Birliği’ne, tavan fiyat uygulaması ile ilgili olarak zorla imza attırıldığı yönündeki iddiaların ise asılsız olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, “bu ülkede akaryakıt fiyatları konusu başta olmak üzere, genelde ekonominin kötü yönetildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir” dedi ve şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz gün Meclis oturumunda da dile getirmiştim. Rakamlarla konuşalım. Türkiye’deki uluslararası piyasalardan, uluslararası para birimiyle satın alınan petrol ve türevleri, örneğin dizelin litresi Türkiye’de şu an 45 TL civarında bizde 36 TL civarındadır. Güney’de 54 TL civarındadır. Türkiye’de Kocaeli’nden Tüpraş’tan alınan ve navlun ödenerek bu ülkeye getirdiğimiz 10 kilogramlık tüpgaz, KKTC’de 445 TL, Türkiye’de 606 TL ve Güney’de 587 TL’yse; kötü yönetildiğimizle alakalı rakamlar nerededir? Rakamlarla konuşalım. Bu ülke ekonomisi, küresel ekonomik sıkıntıların her türlü olumsuz etkisine rağmen, olması gerekenden çok daha iyi yönetilmektedir.”

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