  • BIST 8975.09
  • Altın 2334.542
  • Dolar 31.9863
  • Euro 34.488
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABinlerce İsrailli Tel Aviv’de haykırdı: Netanyahu istifa

Ölümlü kaza... İşte mahkemeden detaylar

» »
Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan İrfan Hasret Lefke’de mahkemeye çıkarıldı.
Ölümlü kaza... İşte mahkemeden detaylar

Trafik şubesinde görevli polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Nisan 2024 tarihinde saat 16.50 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan Hasret’in (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni Yılmaz (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpıştığını söyledi. Polis, kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis, kazanın ardından sürücü Hasret’in tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis, sürücüden kan örneği de aldıklarını belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berova: Mustafa Çağatay'ı rahmetle anıyorum03 Nisan 2024 Çarşamba 11:14
  • Altında yeni rekor03 Nisan 2024 Çarşamba 10:23
  • Bazı köylere elektrik verilemeyecek03 Nisan 2024 Çarşamba 10:17
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor03 Nisan 2024 Çarşamba 10:11
  • Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar03 Nisan 2024 Çarşamba 10:04
  • Sosyal Sigortalar Dairesi İlaç Listesinde “DOĞUM KONTROL İLACI” Yoktur.03 Nisan 2024 Çarşamba 07:45
  • Bakan Çavuş, felaket tellallığı yapılmamasını istedi!02 Nisan 2024 Salı 17:54
  • Şahiner: Üretici, üretme şevkini hiç bu kadar kaybetmemişti02 Nisan 2024 Salı 17:16
  • Stenografların grevi... Töre: Grev sebebini doğru bulmuyorum02 Nisan 2024 Salı 17:05
  • Hasipoğlu, Cenevre'deki toplantıya ilişkin raporu okudu...02 Nisan 2024 Salı 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti