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Omicron’un Mutasyon Hızı Endişe Yaratıyor: Fareden mi Bulaştı

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Corona virüsü salgınının mutasyona uğramış varyantı Omicron ile ilgili teoriler ve endişeler artıyor... Yeni mutasyonu ilk tespit eden bilim insanlarından Sikhulile Moyo açıklamalarda bulundu.
Omicron’un Mutasyon Hızı Endişe Yaratıyor: Fareden mi Bulaştı

2019’un son günlerinde Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü panik, korku ve belirsizlik yaratmaya devam ediyor…

Geçen haftalarda Afrika’nın güneyinde tespit edildikten sonra hızla yayılan corona virüsünün Omicron varyantı ile ilgili yeni açıklamalar ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni mutasyonu ilk tespit eden bilim insnalarından Botsvana’da görevli Sikhulile Moyo açıklamalarda bulundu.

Harvard HIV Araştırma Laboratuvarı’nın direktörü olarak görev alan Moyo, virüslerin tek adımda bu kadar hızlı mutasyona uğrayamayacağını aktardı. Moyo, corona virüsünün genetik dizilimini incelemek için teknolojinin eksikliğinden yakınırken, “Bu kadar kısa bir süre içinde nasıl bu kadar fazla mutasyon yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Alfa ya da Beta varyantlarına baktığımızda mutasyonun kademeli olarak ortaya çıktığını görürsünüz” dedi.

İKİ TEORİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Konuyla ilgili kapsamlı bir haber yapan ABD merkezli Bloomberg ise iki teorinin ortaya çıktığını aktardı. Medya kuruluşu, “Teorilerden biri bağışıklığı düşük birinde corona virüsü normalden çok daha uzun süre kaldı ve vücutta gelişti” yorumunu yaptı.

Gündemde olan bir diğer teori ise corona virüsü hastası olan bir kişinin, bir hayvana Covid-19 bulaştırdıktan sonra hayvanın bedeninde virüsün mutasyona uğramış olabileceğini üzerine kurulu. Hayvan vücudunda mutasyona uğrayan corona virüsü yeniden hızlı bir şekilde insana bulaşmış ve varyantın oluşmasına sebebiyet vermiş olabilir.

LiveScience isimli bilim haberleri yapan internet sitesi de bu iddiayla ilgili bir makale yayınladı. Makalede, omicron varyantının insanlardan fare türünde bir canlıya bulaştığı ve bu canlının bedeninde de mutasyona uğramış olabileceği aktarıldı.

Fakat Moyo her iki teori için de bilim insanlarının elinde yeterli veri olmadığını açıkladı. Moyo, “Veriler geldikçe bilim insanlarının en eski vakalara bakarak örnek çıkarmasını umut ediyoruz. Örneğin bazı bölgelerde Omicron varyantının Ekim ayında bazı bölgelerde olduğu bulundu” açıklamasını yaptı.

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