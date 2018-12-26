'Osmanlı'da Oğlancılık' poşetten çıktı: Davayı yayın evi kazandı

Kitabı yayınlayan kitapevinin itirazı kabul edildi.

Rıza Zelyut’un iki yıl önce çıkan kitabı “Osmanlı’da Oğlancılık”a toplatılma kararı verilmişti. Zelyut'un eseri, TC Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun 25.01.2018 tarihli ve 2018/2 kararıyla muzır neşriyat kapsamına alındı. Piyasadaki kitapların toplatılarak poşet içinde satılmasına karar verilmişti.

Osmanlı dönemi yazar ve şairlerinin eserlerinden yararlanılarak kaleme alınan kitabın toplatılmasına kitabın yayıncısı Kaynak Yayınları tepki göstermişti.

Yayınevinden o dönem yapılan açıklamada "Kitapları değil, taciz ve tecavüzü önleyin!" denilirken, "Çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarına dair haberlerin ne yazık ki arttığı son dönemde, söz konusu kitap küçüklere zarar vermek veya onların manevi yapılarını olumsuz etkilemeyi değil, tam aksine o yapıyı deşifre ederek çocuklarımızı bu eğilimden korumayı amaçlamıştır" denilmişti.

Kitapevi, kararı mahkemeye taşıdı. Muzır Neşriyat Kurulu’nun kararını yargıya taşıyan Kaynak Yayınları’nın Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada kitabın normal bir şekilde satılmasına onay verildi.