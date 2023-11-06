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ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2024 Sınav Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM'nin açıkladığı "2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2024Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 8 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024'te alınacak, sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 23 Ağustos'ta duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 8 Aralık'ta düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 21 Aralık'ta ilan edilecek.

MSÜ tarihleri belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) 3 Mart'ta düzenlenecek. Sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.

Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek

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