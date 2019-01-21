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Özel sektör çalışanlarının gözü bu toplantıda: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

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Özel sektör çalışanlarının gözü bu tooplantıda: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Özel sektör çalışanlarının gözü bu toplantıda: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019’un ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla toplandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, geçen hafta yapılması gereken toplantının rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğinin söyleyerek, bunun bilinçli yapılan bir şey olmadığını, kendisinin asgari ücretin bir an önce belirlenmesini istediğinin altını çizdi.

Bakan Çeler, son bir haftadır sosyal medyada asgari ücretle ilgili bir takım rakamların konuşulduğunu kaydederek, “Ben bu rakamlar üzerinden de konuşmaya hazırım” dedi. Bu toplantıda asgari ücretin belirlenmesini arzuladığını da kaydeden Çeler, hem işveren, hem de işçi temsilcilerinin sağduyulu olmalarını istedi. İşveren temsilcisi Mustafa Aroğlu da, bu toplantı sonunda asgari ücretin oy birliği ile belirlenmesini arzuladıklarını kaydederek, ülkede herkesin iyi yaşamaya hakkı olduğunu ancak ekonomik verilerin ne gösterdiğine de bakılması gerektiğini belirtti.

İşçi temsilcisi Ali Yeltekin ise, emekçilerin nasıl geçindiklerinin bilinmeyen bir denklem gibi olduğunu kaydederek, asgari ücretin bir geçim ücreti olmadığını ve artık sektörel bazda belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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