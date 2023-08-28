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Öztürkler: Hızlı davranmazsak yabancı öğrencilerin ülkeye gelişiyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz

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UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, Kıbrıs TV’de yayınlanan “Sabah Sabah” programında gündemi değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu.
Öztürkler: Hızlı davranmazsak yabancı öğrencilerin ülkeye gelişiyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, Kıbrıs TV’de yayınlanan “Sabah Sabah” programında gündemi değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu. 

Öztürkler, “Siyaset yaparken insana dokunmak, hizmet için çalışmak en kıymetli olandır. Bunun kıymetini hizmet götürdüğünüz bölgelere gittiğinizde insanların sizi kucaklamasında ve ortaya koyduğunuz eserlerle anlarsınız. Bu konuda her zaman önce insanımız, önce devletimiz anlayışını bizlere aşılayan babama ve bizlerin eğitimine katkı koyan öğretmenlerimize, büyüklerimize borçluyuz. 

Ulusal Birlik Partisi, devlet kuran bir partidir ve kuruluş temelleri çok sağlamdır. UBP, her zaman önce devletimiz, önce insanımız demeyi temel felsefesi kabul etmiştir. Bu prensiplerden, bu felsefeden uzaklaşmadan halkımıza hizmet götürmek çok önemlidir. Makamlar gelir geçer, önemli olan bu görevlerde bulunurken ortaya koyduğunuz projeler ve duruşunuzdur. İlk günkü anlayışımızla halkımızın karşısına milletvekili adayı olarak çıktığımız günkü sözümüzle ve özümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz”dedi. 

 “ÜNİVERSİTELERİMİZ GÖZ BEBEĞİMİZDİR”

KKTC’nin lokomotif sektörlerinden birini oluşturan yükseköğrenim alanı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, yaklaşık dokuz yıl yükseköğrenim dairesi müdürlüğü yapmış, birçok yasal düzenlemeyi tamamlamış olduğumuz ve eğitim camiasından gelmemiz hasebiyle konuya ayrı bir hassasiyetimiz vardır. Üniversitelerimiz göz bebeğimizdir. Özellikele yerleşmeler çok iyi olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelere 16.700 kontenjan verilmiştir. İlk etapta 13.728’i dolmuştur. Bu rakam içerisinden ortalama her dönem 2 bine yakın kayıt yapılmaz fakat tecrübe ile söylüyorum, burada ek yerleştirmeler de olacaktır. Buradaki yerleştirme rakamları günün sonunda iyi bir ortalamaya çıkacaktır. Bu rakam son yılların en iyi rakamlarından biridir. Düşünün yeni kayıt yapacak 7 ile 10 bin arası üçüncü ülkelerden yabancı öğrencininde buna eklendiği zaman 23-25 bin arası bir popülasyon oluşacaktır. Bu ülke ekonomisinin çarkları açısından da çok önemli bir sayıdır” dedi. 

İçişleri Bakanlığı ile öğrencilerin muhaceret işlemlerinin çok önemli olduğuna da vurgu yapan Öztürkler, bu konuda eğitimden gelmelerinden kaynaklı tecrübeler ile bu uyum sürecini çok hızlı şekilde atlattıklarını, konuların bir biriyle bağlantılı olduğunu ve öğrencilerin KKTC gelişlerinde üzerimize düşen görevleri yapmamız gerektiğini ifade etti. 

Öztürkler, “KKTC’ye gelecek yabancılar konusunda üzerimize düşen görevleri, yükümlülükleri yapmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti bu konularda çok ciddi çalışmaktadır. Son olarak çalıştığımız e-vize ve transit vize birbiriyle bağlantılıdır. Bu konular şaka kaldıracak noktalar değildir. Hızlı davranmazsak ve üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmezsek yabancı öğrencilerin ülkeye gelişiyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Ben, e-vize hedefimizi de 15 Ağustos olarak koymuştum. Bu konularda hazırlıklarımızı yapmıştık. O nedenle içim rahattır”dedi.

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