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Pakdemirli: "Bu yıl 4 İHA ile yangına hassas orman bölgelerimizi gözetleyeceğiz"

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Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, KKTC ormanlarını da gözetleyecek,  bu yıl 4 insansız hava aracı (İHA) kullanacaklarını bildirdi.
Pakdemirli: "Bu yıl 4 İHA ile yangına hassas orman bölgelerimizi gözetleyeceğiz"

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, KKTC ormanlarını da gözetleyecek,  bu yıl 4 insansız hava aracı (İHA) kullanacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanı 24 saat İHA'lar ile takip ediyoruz. 2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla'da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgelerimizi gözetleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer alan videodaki bilgilere göre, geçen yıl kullanılan bir İHA ile 234 orman yangını tespit edildi. Bu yıl 4 İHA ile söz konusu illerin yanında KKTC ormanları da 24 saat gözetlenecek.

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