Pandemi sürecinin gözde Facebook grubu “Amatör Şefler”

“AMATÖR ŞEFLER” MUTFAKTA HARİKALAR YARATIYOR

MAĞUSALI BİR GRUP ARKADAŞIN 7 YIL ÖNCE FACEBOOK’TA KURDUĞU GRUP, KORONAVİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE KAPANMA GÜNLERİNDE ARTAN ÜYE SAYISIYLA 36 BİNE YAKLAŞTI

GRUP ÜYELERİ YAPTIKLARI GELENEKSEL VEYA DÜNYADAN YEMEK VE TATLILARIN TARİF VE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYOR

GRUPTA, ÜRÜN KONSEPTLİ YARIŞMALAR VE YARDIM KAMPANYALARI DA DÜZENLENİYOR... PANDEMİDEN ÖNCEKİ YILLARDA PİKNİKLER, BULUŞMALAR DA YAPILIYORDU

BAZI TARİFLER REKOR SAYIDA BEĞENİ ALIYOR... BUGÜNE KADAR EN ÇOK BEĞENİYİ ZEKİ ÇELER’İN ZEYTİNLİ TARİFİ ALDI

“THE AMATEUR CHEFS” KURUCULARI TAK’A KONUŞTU: “15 BİN CİVARINDA OLAN ÜYE SAYIMIZ ÖZELLİKLE İLK KAPANMANIN ARDINDAN 35 BİNE YÜKSELDİ. BİZİM O DÖNEMDEKİ ESAS AMACIMIZ İNSANLARI EVDE KALMAYA MOTİVE ETMEKTİ”

Lefkoşa, 4 Nisan 21 (T.A.K.): Adı “Amatör Şefler” olsa da birbirinden lezzetli yemek ve tatlının tarif ve fotoğraflarıyla dikkat çeken, özellikle koronavirüs nedeniyle kapanma dönemlerinde artan üye sayısı 36 bine yaklaşan Facebook grubunun üyeleri, mutfakta harikalar yaratıyor.

“Paylaşmak” ana temasıyla KKTC’de oluşturulmuş en kalabalık sosyal medya gruplarından biri olan “The Amateur Chefs”, kendilerini “farklı şehirlerde yaşayan Mağusalılar” olarak tanımlayan bir grup arkadaş tarafından kurulmuş.

Kurucuların, önceleri kendi aralarında yaptıkları yemeklerin tarif ve fotoğraflarını paylaştığı küçük bir grup olan The Amateur Chefs, bugün yetenekleriyle göz kamaştıran binlerce üyeye sahip faal bir grup haline geldi.

Ödüllü yarışmalar düzenleyen, ihtiyaçlı kişilere para ve yemek yardımı yapan, profesyonel şefleri aratmayan üyeleri bulunan grup, KKTC’de sosyal medya kullanıcılarının en fazla rağbet ettiği gruplardan biri olma özelliği taşıyor.

Yerel veya dünyadan yemek ve tatlılarla zengin bir mutfak kültürü barındıran The Amateur Chefs grubundaki bazı tarifler o kadar yaygınlaşmış ki grup yöneticileri, samimi oldukları restoranların sahiplerinden “işimize darbe vuruyorsunuz” mesajları almış.

Restoranların kapalı olduğu dönemde evlerde artan yemek ve unlu mamül üretimi, grup üyelerine ilham verdi. Birbirinden güzel yemek ve tatlıları yapıp paylaşanların bazılarının anılarıyla bezediği anlatım üslubu kullanması ve aile büyüklerinin yemek kültürleriyle geleneklerini yaşatmaları da grupta ilgi görüyor. Üyeler arasında fikir danışanlar, tarif ve malzeme soranlar da var.

Facebook’taki “The Amateur Chefs” grubunun kurucu ve yöneticileri Mine Seymenli, Irmak Bakay, Aydın İnce Öztenay, Aslı Aksoy ve Cansu Tahsiner Onalt Türk Ajansı Kıbrıs’a konuştu; grubun kuruluş hikayesini ve bugüne kadarki yolculuğunu paylaştı.

“The Amateur Chefs” 21 Ekim 2014’te Irmak Bakay’ın fikriyle kurulmuş ve önceleri yakın arkadaşlar eklenmiş.

“PAYLAŞMAK İÇİN VARIZ”

Bugün 36 bin üyeye yaklaşan grubun moderatörlüğünü de yürüten ve tümü de kadın olan kurucular, “Beraber yemek yapmak, birbirimize öğretmek ve birbirimizden öğrenmek, kısacası paylaşmak için varız. Bazı şeyler paylaşınca daha güzel” diyerek yola çıkmış.

Grubun bir dizi kuralları var. Üyelerden, restoran veya herhangi bir mekan reklamı yapmamaları, üyelerin evlerinde veya başka bir yerde bizzat kendi elleriyle hazırladığı yiyeceklerin/içeceklerin fotoğraflarını, malzeme ve tarifleriyle paylaşmaları isteniyor.

Ahlak dışı, siyasi veya din içerikli herhangi bir paylaşım yapılması yasak.

Hobi olarak paylaşım yapılması ve paylaşımların özelliğinin korunması da istenen grupta, grubun işlevi konusunda “eğlenceli bir hobi” vurgusu yapılıyor.

“BİR ZAMANLAR BURALAR HEP TARLAYDI”

The Amateur Chefs, son altı yıldır yaşamını İrlanda/Dublin’de sürdüren ve büyük ve global bir firmada dijital pazarlama sektöründe Benelux bölge yöneticisi olan Irmak Bakay’ın fikriyle açılmış ve yakın arkadaşlarını eklediği ufak bir grup olarak başlamış.

Irmak Bakay grubun bugün ulaştığı üye sayısına bakarak “Bir zamanlar buralar hep tarlaydı” diye espri yapıyor.

YEMEKLERDEN DOSTLUĞA...

İlk etkinlik on kişinin katılımıyla düzenlenmiş ve grup yöneticileri seçilmiş. Daha sonra bazı yöneticiler yoğunluklarından dolayı bu görevi bıraksa da yöneticilerin arkadaşlığı, yemek pişirme etkinliğinden samimi bir dostluğa dönüşmüş.

The Amateur Chefs grubunun yöneticilerinin en büyük ortak özelliği farklı şehirlerde yaşayan “Mağusalılar” oluşları..

Aslı Aksoy, finansal piyasa analisti; amatör şef ve sanatsever. Mutfağın her evin kalbi olduğunu bilerek, amatör şefler sayfasının da bir tarif grubundan çok daha fazlası olduğunu düşünüyor. Farklı kültürlerin mutfaklarını tatmayı ve reçetelerini denemeyi çok seviyor.

Cansu Tahsiner Onalt, seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, doğayla iç içe olmayı seven, müzik ve yemek tutkunu bir amatör şef. Çay sevgisini ikinci bir işe dönüştürmüş ve kendi kombucha (iyi bakteri ve enzimlerle dolu, hafif gazlı, fermente edilmiş çay) markasını kurmuş bir öğretmen. The Amateur Chefs onun için koskocaman ve her gün çoğalan bir aile gibi.

Mine Seymenli, masterchef olma hayaliyle her şeyden etkilenip kendini mutfağa atan, yeni lezzetleri keşfetmeyi seven, mutfağı terapi olarak gören işletme, halkla ilişkiler ve insan kaynakları eğitimi almış bir bankacı. Bu yolda en yakın hayali, üzerinde çalıştığı yemek tarifleri kitabı. “The Amateur Chefs, benim kendimi geliştirdiğim bir okul, bir aile ortamı, admin arkadaşlarım dosttan öte kızkardeşlerim artık” diyor.

Aydın İnce Öztenay, reklamcılık mezunu bir sigortacı. Yemek yemekten ve yapmaktan çok keyif alıyor. Grubu, ikizlerine artı bir kardeş olarak görüyor.

Grup yöneticileri “Hepimiz günlük vaktimizin bir kısmını -karantinada tamamını- gruba ayırıyoruz. Grubu nasıl ileriye götürebiliriz diye beyin fırtınaları yapıyoruz” diyor.

“İNSANLARI EVDE KALMAYA MOTİVE ETMEK”

Yöneticiler, koronavirüs salgını nedeniyle halkın evde geçirdiği sürenin artışına paralel grubun üye sayısının da artmasıyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Bizim o dönemdeki esas amacımız insanları evde kalmaya motive etmekti. Bu süreçte öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri de ne kadar yetenekli üyelerimizin olduğu. Restoranları aratmayacak tarifler paylaşıldı. Karantinadan sonra dönercilerin döner satışları düşmüş mesela.”

PAYLAŞMAK... #YAPTIMOLDU

Üretmekten ve paylaşmaktan mutluluk duyan The Amateur Chefs yöneticileri, şöyle konuştu:

“Beraber yemek yapmak, birbirimize öğretmek ve birbirimizden öğrenmek, kısacası paylaşmak için varız. Bazı şeyler paylaşınca daha güzel. Mottomuz #yaptımoldu diye bizim ürettiğimiz bir alışveriş etiketimiz var. Birisinin tarifini denediğinizde #yaptımoldu etiketiyle paylaşıyorsunuz. Bizler için gurur verici çünkü o aradaki alışverişi, mottomuzun yaşıyor olduğunu görüyoruz.”

Grup yöneticisi amatör şefler, pandemiden önce yılda en az bir kere buluşmalarıyla ilgili şunları anlattı:

“Bunlar arasında en keyifli geçen Kantara piknikleriydi. Piknikte herkes evinden getirdiği atıştırmalığı paylaşıyor, keyifli oyunlar oynuyor ve kaleye yürüyüş yapıyorduk. Dileriz en yakın zamanda tekrar organize olma şansımız olur. Ödüllü yarışmalarımızın da ortaya çıkma sebebi yine ‘motivasyon’. Halkımızı evde tutmak için ekstra ne yapabiliriz diye düşünürken bu fikir ortaya çıktı. İyi de olduğunu düşünüyoruz çünkü insanlar evde kapalıyken bir yarışma sonucu bişeyler kazanmak çok iyi oluyor.”

The Amateur Chefs grubunda ödüllü yarışmalar yanında yardım kampanyaları da düzenlendi.

İhtiyaçlı kişilerin karınlarının doymasına yardımcı olan grup üyeleri, ilk kapanmada 3 belediyeyle istişare yaparak yardım görselleri paylaşmış; ikinci kapanmada ise LTB Paylaşım Mutfağı hesabına bağış yapan kişilere yine yardıma teşvik amaçlı ödüller dağıtmış.

EN BEĞENİLENLER

Gruptaki bazı kişilerin pişirdiği yemek ve tatlılar, yöneticileri de hayrete düşürüyor. O kadar ki “Şakasız samimi olduğumuz restoranlardan ‘işimize darbe vuruyorsunuz’ mesajları alıyoruz” diyorlar.

Grupta bugüne kadar en çok beğeni alan tariflerin ne olduğu sorusunun yanıtı “Nalan Özyol’un döneri, Zeynel Arıkan’ın kayık pastasını, Özlem Khan’ın yemek ve tatlıları” oldu. 2 bini aşkın beğeniyle en çok beğeni alan tarif TDP Milletvekili Zeki Çeler’in zeytinlisi. En fazla #yaptımoldu sayısı ise Nalan Özyol’da...