“Passex” Tatbikatı İcra Edildi

İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Kıbrıs adasının güneyinde bir tatbikat gerçekleştirdi.

İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Kıbrıs adasının güneyinde bir tatbikat gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla, Kıbrıs adasının güneyinde askeri bir tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiği duyurulduğunu belirtti.

Açıklamada, “Passex” isimli tatbikatın Pazar günü Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirildiğini ve Fransa’nın “FS ACONIT” fırkateyni ve “PANTHER” tipi helikopteri, İtalya’nın “ITS GARİBALDİ” uçak gemisi, Yunanistan’ın “İDRA” fırkateyni ve Güney Kıbrıs’ın ise “PATH YOANNİS” gemisi ve “AW-139” tipi bir helikopteriyle tatbikata katıldıkları vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, tatbikatın RMMO Genel Kurmaylığı tarafından koordine edildiği ve “Dörtlü Girişim” (Quadripartite Initiative – QUAD) çerçevesinde yer aldığı belirtildi.