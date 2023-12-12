Penguenler gün içinde binlerce ‘şekerleme’ yapıyormuş

King George Adası’nda yürütülen araştırmaya göre penguenler, bir gün boyunca binlerce kez uykuya dalıyor, ancak her biri yalnızca birkaç saniye sürüyor. Hayvanların çok çeşitli uyku stilleri bulunsa da parça parça uyuma rekoru penguenlerde.

Fransa’daki Lyon Sinirbilim Araştırma Merkezi’nden sinirbilimci Paul-Antoine Libourel, keşfi sıradışı bulmuş: “Bu, uyku hakkında çok fazla şey bilmediğimizi ve tüm hayvanların ders kitaplarında okuduğumuz gibi uyumadığıni gösteriyor.”

Bir saatte 600 kez

New York Times‘ın haberine göre araştırmacılar penguenleri, aktivitelerini 11 güne kadar kaydeden elektrotlar ve diğer sensörlerle donattı. Penguenler zamanlarını okyanusta yüzerek ve yumurta ve yavrularını sıcak tutmak için yuvada kalarak geçirdi.

Araştırmaya göre okyanustayken penguenler neredeyse hiç uyumadı ve zamanlarının sadece yüzde üçünü deniz yüzeyinde dinlenerek geçirdi. Yuvaya döndüklerinde beyin dalgaları yavaşladı ama sadece birkaç saniyeliğine. Uyanıp uyanıp uykuya daldılar. Bu döngü bir saat içinde 600 kez gerçekleştirdi.

Bir insan da mikro uyku uyuyabilir ancak sadece uykusunu almadığında ki bu çoğu zaman tehlikeli olabilir. Ancak çember sakallı penguenler için mikro uyku normal.

Libourel, penguenlerin uyku düzeninin yaşam koşullarını yansıttığını düşünüyor. Penguen kolonileri gürültülü ve kalabalıkt. Yaşam alanları da tehlikeli. Kahverengi skua adı verilen martı benzeri bir kuş her an bir yuvaya dalıp yumurtaları ya da yavruları yiyebilir.

Tüm bunlara karşın penguenlerin bu kadar çok uyumayı başarması, Libourel’e mikro uykunun bazı temel faydalar sağladığını düşündürüyor.