PGM Darp olayı ile ilgili açıklama yaptı

BASIN BİLGİ NOTU

Bugün yerel basında yer alan, Lapta Karakol Amirliğinde, Fevzi KARİP’in şiddet gördüğü yönündeki iddialar ile ilgili Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Denetleme Kurulu tarafından hem idari hem de cezai yönden soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, suç tespit edilmesi halinde, suç işleyen polis mensubu/ları hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

PGM- BASIN SUBAYLIĞI