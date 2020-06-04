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Pilli: Son günlerde kurallara uyulmuyor

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Bakan Pilli, özellikle maske kullanımı konusunda son günlerde kurallara uyulmadığını gözlemlediğini belirtti
Pilli: Son günlerde kurallara uyulmuyor


Sağlık Bakanı Ali Pilli, Beşparmak Düşünce Gurubu üyelerini kabul etti. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşparmak Düşünce Grubu’nu temsilen Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Mert Özdeş ve Alişan Oşan’ın yer aldığı görüşmede, Sağlık Bakanlığı’na maske bağışında bulunuldu.

Beşparmak Düşünce Grubu üyeleri, koronavirüs döneminde Sağlık Bakanlığı’nın verdiği mücadele ve gelinen başarı konusunda Bakan Pilli’ye teşekkürlerini sundu. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs mücadelesinde hükümet yetkilileri, sağlık çalışanları, birçok kurum, kuruluş ve halkın desteği ile bir başarı yakalandığını ancak gelinen iyi seyrin devam etmesi için kuralların büyük önem arz ettiğini söyledi. 

Özellikle maske kullanımı konusunda son günlerde kurallara uyulmadığını gözlemlediğini belirten Bakan Pilli, bu bağış vesilesi ile bir kez daha maske kullanımının önemini hatırlatmak istediğini ifade etti.

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