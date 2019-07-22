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Polis denetimleri: 4 kişi tutuklandı

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Polis denetimleri: 4 kişi tutuklandı
Polis denetimleri: 4 kişi tutuklandı

21-22.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de ve ikisi de Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı

Ayrıca Yenierenköy’de gerçekleştirilen denetimler sonucu çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen bir kişi ve işvereni hakkında yasal işlem başlatıldı.

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